Caso David Cohen Sacal: Un Tercer Implicado en Homicidio del Abogado Dio las Armas a Agresores

Héctor “N”, uno de los dos detenidos por el homicidio del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes 13 de octubre afuera de las instalaciones de Ciudad Judicial alcaldía Cuauhtémoc, fue vinculado a proceso este día por su probable participación en el asesinato.

Héctor "N" fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Héctor "N", de 18 años, fue detenido el mismo día del homicidio.

Durante su audiencia se disculpó y aceptó su responsabilidad por el crimen.

Un tercer implicado

En tanto, Héctor "N", señaló que al segundo detenido por el caso, Donovan "N", apenas y lo conocía, y que una tercera persona les dio las armas y la fotografía de la víctima.

En lo que continúan las investigaciones, Héctor "N" permanecerá en el reclusorio oriente.

¿Cómo fue el ataque al abogado David Cohen Sacal?

El jueves, la fiscal de la CDMX , Bertha Acalde, señaló que en el ataque participaron dos personas, las cuales portaban armas de fuego.

Llegaron a bordo de una motocicleta, descendieron y se aproximaron al lugar realizando detonaciones de arma de fuego e hiriendo al abogado.

La fiscal indicó que como ya habían informado, uno de los autores materiales fue detenido, el otro logró huir en una bicicleta, la cual robó, y que después fue detenido el miércoles, identificado como Donovan "N".

Sobre la autoría intelectual, la fiscal dijo que es muy importante que esta parte de la investigación permanezca en sigilo. Aseguró que van a ser muy exhaustivos en relación a la investigación.

Esto implica que podamos analizar cuáles eran los casos que este abogado llevaba

Los análisis de la necropsia, revelaron disparos en la ingle y en el cráneo.

