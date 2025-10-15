Fue detenido Donovan “N", presuntamente implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, luego de un ataque directo en la Ciudad de México.

Video. Asesinato en Ciudad Judicial: Detienen a Donovan ‘N’, Implicado en Homicidio del Abogado David Cohen

Video relacionado: Fiscalía de CDMX Investiga Asesinato de Abogado David Cohen en Ciudad Judicial

Al respecto, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, confirmó el arresto de Donovan “N”, el cual lo realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

¿Quién es Donovan “N”?

Donovan “N” está identificado por autoridades capitalinas como otro de los presuntos responsables del homicidio del abogado David Cohen Sacal el pasado 13 de octubre en inmediaciones de Ciudad Judicial, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Video. Caso David Cohen Sacal: ¿A Qué Personalidades Defendió el Abogado Asesinado?

¿Cómo fue la detención de Donovan “N”?

La detención de Donovan “N” fue resultado de los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con los operadores de los Centros C2.

¿Dónde se encuentra Donovan “N”?

Donovan “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía de la CDMX, mientras las indagatorias continúan para este caso. El primer detenido por este caso es Héctor "N", presunto autor material del homicidio, quien aseguró que iba a recibir 30 mil pesos por cometer el crimen.

David Cohen Sacal murió cuando recibía atención médica

El abogado David Cohen Sacal murió los primeros minutos del 14 de octubre de 2025, mientras recibía atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México (CDMX), según informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

Lo anterior después de que la víctima, de 48 años de edad, sufrió un ataque armado en Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. La dependencia emitió una tarjeta informativa en la que confirmó el fallecimiento y dio a conocer las causas del mismo, así como el avance en las investigaciones.

Los datos clave

El lunes 13 de octubre se reportó un tiroteo en Ciudad Judicial, CDMX.

CDMX. En los hechos se informó sobre una persona herida y una detenida.

La víctima, David Cohen, fue trasladada grave a un hospital.

Mientras que la FGJCDMX identificó al detenido como Héctor “N” , de 18 años de edad.

, de 18 años de edad. Un agente repelió la agresión y lesionó al probable responsable en el brazo, por lo que primero fue trasladado a un centro médico.

¿De qué murió David Cohen?

En su comunicado, la Fiscalía de la CDMX señaló que de acuerdo con los informes médicos, la víctima “perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado”.

Las autoridades de seguridad informaron que el abogado fue lesionado por disparos de arma de fuego en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, colonia Doctores.

Mientras caminaba en dicho sitio, un hombre sacó un arma de fuego, le disparó e intentó huir, pero un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona repelió la agresión.

Inmediatamente después, el personal aseguró la motocicleta y el arma de fuego del presunto agresor e inició el análisis de las cámaras de videovigilancia.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI