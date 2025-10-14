¿De Qué Murió David Cohen Sacal? Abogado fue Atacado en Ciudad Judicial CDMX

El abogado David Cohen Sacal murió los primeros minutos de hoy, 14 de octubre de 2025, mientras recibía atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México (CDMX), según informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

Lo anterior después de que la víctima, de 48 años de edad, sufrió un ataque armado en Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Este martes, la dependencia emitió una tarjeta informativa en la que confirmó el fallecimiento y dio a conocer las causas del mismo, así como el avance en las investigaciones.

Los datos clave

El lunes 13 de octubre se reportó un tiroteo en Ciudad Judicial, CDMX.

CDMX. En los hechos se informó sobre una persona herida y una detenida.

La víctima, David Cohen, fue trasladada grave a un hospital.

Mientras que la FGJCDMX identificó al detenido como Héctor “N” , de 18 años de edad.

, de 18 años de edad. Un agente repelió la agresión y lesionó al probable responsable en el brazo, por lo que primero fue trasladado a un centro médico.

¿De qué murió David Cohen?

En su comunicado de hoy, la Fiscalía de la CDMX señaló que de acuerdo con los informes médicos, la víctima “perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado”.

Desde ayer, las autoridades de seguridad informaron que el abogado fue lesionado por disparos de arma de fuego en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, colonia Doctores.

Mientras caminaba en dicho sitio, un hombre sacó un arma de fuego, le disparó e intentó huir, pero un elemento de la Policía de Investigación que transitaba por la zona repelió la agresión.

Inmediatamente después, el personal aseguró la motocicleta y el arma de fuego del presunto agresor e inició el análisis de las cámaras de videovigilancia.

Investigación sigue abierta

Ante ello, la Fiscalía capitalina indicó ese martes que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio en contra del probable responsable, Héctor “N”.

Recordó que el joven fue detenido inmediatamente después de los acontecimientos por un agente de la Policía de Investigación (PDI) y permanece hospitalizado bajo custodia.

“La Fiscalía CDMX refrenda su compromiso de garantizar el acceso a justicia a la víctima y sus familiares”, agregó.

