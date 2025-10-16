Caso David Cohen Sacal: Fiscalía CDMX Analiza Casos del Abogado; Escoltas No son Investigados

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján dio avances sobre la investigación del caso del abogado David Cohen Sacal, asesinado el lunes 13 de octubre 2025, cuando salía de Ciudad Judicial en la alcaldía Cuauhtémoc.

Así atacaron al abogado David Cohen Sacal

En conferencia de prensa, la fiscal señaló que en el ataque participaron dos personas, las cuales portaban armas de fuego. Llegaron a bordo de una motocicleta, descendieron y se aproximaron al lugar realizando detonaciones de arma de fuego e hiriendo al abogado, de acuerdo también a los análisis de la necropsia, en la ingle y en el cráneo.

La fiscal indicó que como ya habían informado, uno de los autores materiales fue detenido, el otro logró huir en una bicicleta, la cual robó, y que después fue detenido el miércoles, identificado como Donovan "N".

Sobre la autoría intelectual, la fiscal dijo que es muy importante que esta parte de la investigación permanezca en sigilo, y destacó que se analizan los casos que llevaba el abogado.

pero sí decir que vamos a ser muy exhaustivos en relación a la investigación. Esto implica que podamos analizar cuáles eran los casos que este abogado llevaba

Respecto a los escoltas que lo acompañaban el día del ataque, y que algunas versiones apuntan a que no repelieron la agresión, Bertha Alcalde, dijo "ellos no tienen hoy en día la calidad de investigados".

Aunque aseguró que van a ser muy exhaustivos en relación a todos los elementos que acompañan este terrible homicidio. Destacó que fueron dos los autores materiales y ambos portaban armas de fuego. Esto se pudo corroborar también a partir de videos posteriores que aportó el propio Tribunal de Justicia.

Ambos sujetos, como ya lo mencionó el Secretario, fueron detenidos; el primero de ellos momentos después de este homicidio y el segundo el día de ayer

Apuntó que para saber de manera específica cuál de los 2 detenidos ocasionó directamente la muerte a la víctima, será fundamental analizar los elementos balísticos, tener periciales en criminalística para realizar la reconstrucción de hechos apoyándonos de los vídeos, los testimonios, de las características de las lesiones y vamos a estar informando de manera muy puntual.

Protocolo de seguridad

A pregunta expresa de si han aumentado los ataques afuera de Ciudad Judicial, sobre todo de abogados, la fiscal capitalina, señaló que van a ver de qué manera pueden, de la manera más eficiente; hacer los análisis de riesgo correspondientes.

Poder aplicar medidas de protección en los casos que el riesgo así lo amerite. Y parte de la estrategia dentro de Fiscalía está no nada más en el aumento de penas, en el caso de delitos de amenaza, sino también en poder procurar justicia de manera más eficiente en estos casos

