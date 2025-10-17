Inicio Ciudad de México Asesinato de David Cohen: Vinculan a Proceso a Héctor ’N’; Acepta Responsabilidad y se Disculpa

En la audiencia de hoy, el juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria

Este viernes, 17 de octubre de 2025, se realizó una audiencia por el asesinado de David Cohen Sacal, en la que un juez de Control vinculó a proceso a Héctor ’N’, el joven que fue detenido luego del ataque contra el abogado, en Ciudad Judicial.

En la audiencia, Héctor ’N’, de 18 años de edad, aceptó su responsabilidad y ofreció disculpas.

El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

