Asesinato de David Cohen: Vinculan a Proceso a Héctor ’N’; Acepta Responsabilidad y se Disculpa

Este viernes, 17 de octubre de 2025, se realizó una audiencia por el asesinado de David Cohen Sacal, en la que un juez de Control vinculó a proceso a Héctor ’N’, el joven que fue detenido luego del ataque contra el abogado, en Ciudad Judicial.

En la audiencia, Héctor ’N’, de 18 años de edad, aceptó su responsabilidad y ofreció disculpas.

El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Noticia relacionada: ¿Quién Mató al Abogado David Cohen Sacal? Fiscalía CDMX Revela Nombre del Presunto Agresor

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT.