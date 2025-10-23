Matan a Empresario Citrícola en Álamo, Veracruz; Esto Sabemos del Caso

El empresario citrícola, Javier Vargas Arias, fue asesinado este jueves 23 de octubre 2025, en calles del municipio de Álamo, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el bulevar Al Ídol, en el Ejido Jardín Nuevo, cuando el hombre de 43 años de edad se encontraba en la vía pública.

Los testigos relataron a medios locales que la víctima fue sorprendida por varios sujetos armados que descendieron de una camioneta color blanco. Luego dispararon en varias ocasiones contra el empresario.

En el lugar se encontraba cerca un familiar de la víctima, quien al ver que fue lesionado por varios impactos de bala, lo trasladó hasta el Hospital General del municipio. No obstante, el personal de salud confirmó su fallecimiento al poco tiempo de haber ingresado a la clínica.

¿Qué dicen las autoridades sobre el asesinato del empresario citrícola?

La zona donde ocurrió el ataque armado en contra de Javier Vargas Arias fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para esperar al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), para llevar a cabo las primeras indagatorias.

En tanto, las autoridades indicaron que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los presuntos responsables.

Hasta el momento se desconocen las líneas de investigación, tampoco hay detenidos.

En esta región se siembran cítricos como mandarina, naranja y limón. De hecho, es conocida como la "capital mundial de la naranja".

Además, Álamo Temapache, Veracruz fue uno de los municipios que resultaron más afectados por las lluvias e inundaciones que ocurrieron a principios del mes. El desastre natural que ha dejado a miles de personas sin nada, también afectó las huertas y terrenos que se usan para producir estos alimentos.

