Inicio Internacional Estados unidos Trump vs Petro: Estados Unidos Sanciona al Presidente de Colombia

Trump vs Petro: Estados Unidos Sanciona al Presidente de Colombia

|

N+

-

Aumenta la tensión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en conferencia de prensa

Foto: Reuters

COMPARTE:

El Gobierno de Estados Unidos sancionó hoy, 24 de octubre de 2025, al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Estados Unidos citó drogas ilícitas en una publicación de la página del Departamento del Tesoro, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles a Colombia.

Noticia relacionada: Petro Acusa a Estados Unidos de Cometer Ejecuciones Extrajudiciales por Operativos en el Caribe

Información en desarrollo…

 

Historias recomendadas:

RMT

Última HoraDonald TrumpNarcotráficoJusticia Internacional
Inicio Internacional Estados unidos Trump vs petro estados unidos sanciona al presidente de colombia