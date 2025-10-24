Trump vs Petro: Estados Unidos Sanciona al Presidente de Colombia
Aumenta la tensión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro
El Gobierno de Estados Unidos sancionó hoy, 24 de octubre de 2025, al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Estados Unidos citó drogas ilícitas en una publicación de la página del Departamento del Tesoro, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles a Colombia.
Información en desarrollo…
