Trump vs Petro: Estados Unidos Sanciona al Presidente de Colombia

El Gobierno de Estados Unidos sancionó hoy, 24 de octubre de 2025, al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Estados Unidos citó drogas ilícitas en una publicación de la página del Departamento del Tesoro, luego de que el presidente Donald Trump amenazó con aumentar los aranceles a Colombia.

Noticia relacionada: Petro Acusa a Estados Unidos de Cometer Ejecuciones Extrajudiciales por Operativos en el Caribe

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

RMT