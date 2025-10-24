Robo de Agua en Edomex: Operativo en 48 Municipios contra Pipas Ilegales y Pozos Clandestinos

Autoridades encabezaron hoy, 24 de octubre de 2025, operativos conjuntos contra el robo de agua en 48 municipios de Estado de México (Edomex), contra pipas ilegales y pozos clandestinos.

De acuerdo con las investigaciones, al menos 200 puntos son operados por varias organizaciones sociales disfrazadas de sindicatos, entre ellas:

Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)

Alianza de Autotransportistas

Comerciantes y Anexas de México (ACME)

Los 300

Libertad

25 de Marzo

Chokiza

La Fiscalía General de Justicia de Estado de México (FGJEM) detalló, en un comunicado, que dichas organizaciones realizan extracción clandestina, sobreexplotación de pozos, ordeña de redes, acaparamiento de distribución y comercialización ilegal con tarifas abusivas, entre otros actos ilícitos.

Con los operativos, que iniciaron a la media noche de este viernes, se interrumpirá la cadena de venta ilegal de agua mediante cateos e inspecciones.

Las autoridades aseguraron los puntos de extracción, venta y distribución en casi 200 pozos y redes clandestinas, de donde presuntos sindicatos roban el agua para venderla ilegalmente.

Lista de municipios con mayor extracción ilegal de agua

Acolman

Atizapán de Zaragoza

Axapusco

Atenco

Chalco

Chiautla

Chicoloapan

Chiconcuac

Chimalhuacán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nextlalpan

Nopaltepec

Ocoyoacac

Otumba

Papalotla

Tecámac

Temascalapa

Teotihuacán

Texcoco

Tezoyuca

Toluca

Valle de Chalco

Zumpango

Decomisan 40 pipas ilegales de agua

Hasta las 06:00 horas de este viernes, las autoridades habían asegurado 100 puntos; los operativos continuarán a lo largo del día hasta revisar los casi 200 lugares donde se extrae agua de forma ilegal.

Tan solo en el municipio de Ecatepec, en un predio ubicado en la calle Independencia, esquina con Bilbao, en el Barrio Olímpica Jajalpa, colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, se decomisaron 40 pipas de agua.

La Fiscalía mexiquense subrayó que los operativos de hoy “no afectan el funcionamiento de la infraestructura y pozos oficiales” y que en caso de que se registre alguna afectación en la distribución, el Gobierno de Estado de México llevará a cabo un plan de contingencia, en coordinación con la Comisión de Agua de Estado de México (CAEM).

En los operativos conjuntos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la Fiscalía General de Justicia de Estado de México, de la Secretaría de Seguridad de Estado de México (SSEM), de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) y de la Comisión de Agua del Estado de México.

