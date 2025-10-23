Inicio Economía Inflación en México Da Ligero Respiro: Frutas y Verduras, Más Baratas en Octubre de 2025

Inflación en México Da Ligero Respiro: Frutas y Verduras, Más Baratas en Octubre de 2025

|

N+

-

La inflación en México bajó en la primera quincena de octubre de 2025, dando un ligero respiro al precio de las frutas y las verduras

Puesto de frutas en el Mercado de Jamaica, en CDMX

Puesto de frutas en el Mercado de Jamaica, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció hoy, 23 de octubre de 2025, los productos que bajaron de precio, en México, por el nivel del índice Nacional de Precios al Consumidor, por el que la inflación dio un ligero respiro.

De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 141.608, por lo que la inflación bajó a 3.63% en la primera quincena de octubre de 2025, después de que cerró septiembre en 3.76%.

En un comunicado, el INEGI destacó que las frutas y las verduras bajaron 1.27%.

Información en desarrollo… 

Economía México
Inicio Economía Inflacion en México baja 363 octubre 2025 frutas y verduras mas baratas