Inflación en México Da Ligero Respiro: Frutas y Verduras, Más Baratas en Octubre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció hoy, 23 de octubre de 2025, los productos que bajaron de precio, en México, por el nivel del índice Nacional de Precios al Consumidor, por el que la inflación dio un ligero respiro.

De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 141.608, por lo que la inflación bajó a 3.63% en la primera quincena de octubre de 2025, después de que cerró septiembre en 3.76%.

En un comunicado, el INEGI destacó que las frutas y las verduras bajaron 1.27%.

En la primera quincena de octubre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 141.608 y representó un aumento de 0.28% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.63%.



Por componente, la inflación anual…

Información en desarrollo…