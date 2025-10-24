Video: Momento en que EUA Ataca Otra Lancha del Tren de Aragua y Mata a 6 Personas en el Caribe

Estados Unidos de América (EUA) ejecutó un nuevo ataque contra una lancha de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, acto con el que mató a seis personas; aquí puedes ver el video del momento en que fue eliminada la embarcación, en el mar Caribe.

Con el ataque más reciente, el número 10 de la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas internacionales, suman 46 personas muertas.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, detalló hoy, 24 de octubre de 2025, que se trató del primer "ataque cinético letal" nocturno, bajo la dirección del presidente Donald Trump y encabezado por el Departamento de Guerra.

El ataque ocurrió horas después que el Ejército de Estados Unidos lanzó un par de bombarderos supersónicos hasta la costa de Venezuela, el jueves, 23 de octubre de 2025.

El bombardeo fue el más reciente durante el aumento militar en el Caribe y las aguas frente a Venezuela, actos que han generado especulaciones de que Trump podría intentar derrocar a Nicolás Maduro, presidente venezolano, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Video del momento del ataque contra lancha del Tren de Aragua

En redes sociales, Pete Hegseth publicó este viernes el video del momento en que la lancha del Tren de Aragua fue exterminada, con saldo de seis personas muertas, a quienes calificó como “narcoterroristas”.

Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

Pete Hegseth lanzó un mensaje a los narcotraficantes a quienes advirtió que “si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”.

El secretario de Defensa subrayó que ya sea de día o de noche, “mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

