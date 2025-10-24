Hallan Muertas a 2 Adultas Mayores en Departamento de la Colonia Portales Sur, CDMX; ¿Qué Pasó?

El hallazgo de dos adultas mayores muertas provocó la movilización de servicios de emergencia en calles de la colonia Portales Sur de la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los vecinos alertaron a las autoridades por un fuerte olor fétido, el cual describieron como “insoportable”; por esta razón, solicitaron el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Por ello, se trasladaron hasta el edificio ubicado en la calle Balboa, donde se entrevistaron con los inquilinos, quienes refirieron que el mal olor provenía de uno de los departamentos. Luego de estas indicaciones, se unieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX.

Una vez que lograron ingresar al departamento, las autoridades encontraron a las adultas mayores de entre 80 y 85 años de edad, sin signos vitales y sus cuerpos en avanzado estado de descomposición.

¿Qué pasó con las adultas mayores muertas en la colonia portales?

Después de encontrar los cuerpos y confirmar el fallecimiento, el edificio fue acordonado para permitir que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), realicé las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, los vecinos indicaron que las adultas mayores fueron vistas por última vez hace aproximadamente dos semanas. Esto los alertó, por ello, trataron de indagar en comercios y locales a los que solían acudir las fallecidas, con la finalidad de saber algo sobre ellas.

Sin embargo, los comerciantes, principalmente los que les llevaban comida, les informaron que tenían el mismo tiempo sin verlas.

Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas de su muerte, no obstante, la FGJCDMX, ya investiga para esclarecer el caso.

