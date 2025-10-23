Gobierno de la CDMX Da 'Banderazo de Salida' al Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1

El gobierno de la Ciudad de México presentó este jueves 23 de octubre el Gran Premio de México 2025, la vigésima carrera de la temporada actual de la Fórmula 1, el máximo circuito del automovilismo mundial.

En un evento encabezado por la jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Burgada Molina, se dio el banderazo de salida oficial a la décima edición de la competencia automotriz.

Desde la alcaldía Iztacalco, la jefa de Gobierno dio la bienvenida a los casi medio millón de visitantes que se darán cita en la capital del país para presenciar la gesta deportiva.

"La Ciudad de México es la capital de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial (...). La ciudad es campeona en la organización y garantía de que los eventos internacionales se llevan a cabo bien", dijo Brugada Molina.

Cada año la capital del país se convierte en un lugar de fiesta del automovilismo mundial

Según proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX), se espera que el evento deportivo deje una derrama económica cercana a los 20 mil 892 millones de pesos.

En los tres días que durará el GP de México se crearán más de 9 mil empleos y se tendrá una ocupación hotelera de casi 90%.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, participarán 3 mil 900 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, los cuales estarán apoyados por más de 400 vehículos oficiales.

Regreso de 'Checo' Pérez en 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se dijo entusiasmada por el regreso del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto mexicano regresará como parte de la escudería de reciente creación Cadillac F1, junto con el finlandés Valtteri Bottas.

Boletos gratis de la F1

Brugada Molina agradeció a los organizadores de la Fórmula 1 por las cerca de mil entradas de cortesía que ofrecieron a su administración para repartir entre la población de forma democrática, las cuales fueron proporcionadas a aficionados de escasos recursos.

Durante la presentación del GP de México, la jefa de Gobierno inauguró el pabellón "Ciudad de México, corazón grande", un espacio temático con motivo de los 700 años de la fundación de México Tenochitlán que tendrá elementos alusivos al festejo del Día de Muertos.

En sus marcas, listos, ¡fuera!

La competencia deportiva iniciará el viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la Práctica 1, a las 18:30 horas; y más tarde, a las 22:00 horas, con la Práctica 2.

El sábado se realizará la Práctica 3 a las 17:30 horas y, a las 21:00 horas, el Calificativo, para finalmente, el domingo a las 20:00 horas, que se lleve a cabo el Gran Premio de México.

