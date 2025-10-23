Horarios GP México 2025: ¿A Qué Hora Inician Prácticas Libres 1 y 2 de F1? Agenda del Primer Día

El Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 se vivirá al máximo este fin de semana, y para que no te pierdas ninguna de las carreras, acá te decimos los horarios del día 1 del GP, en el que las monoplazas comenzarán a rodar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en las Prácticas Libres 1 y 2 este viernes 24 de octubre.

Luego de un año de espera, los aficionados mexicanos de la F1 volverán a escuchar el rugir de los motores y en caso de que planees asistir al GP México 2025, en una nota te traemos la guía con todo lo que debes de saber, además de los cierres y alternativas viales.

Fechas del F1 GP México 2025

Las acciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX se vivirán del viernes 24 al domingo 26 de octubre, iniciando con las prácticas libres y terminando con la gran carrera. Estas son las fechas del Gran Premio de México F1:

Práctica 1 - Viernes 24 de octubre

- Viernes 24 de octubre Práctica 2 - Viernes 24 de octubre

- Viernes 24 de octubre Práctica 3 - Sábado 25 de octubre

- Sábado 25 de octubre Calificación - Sábado 25 de octubre

- Sábado 25 de octubre Carrera - Domingo 26 de octubre

¿A qué hora empieza la Fórmula 1 en México?

Las acciones del GP México 2025 comenzarán este viernes con la Práctica 1 en la cual los pilotos probarán sus coches en el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez. Posteriormente, volverán a dar vueltas para la Práctica 2. Así están los horarios del Día 1:

Práctica 1

Horario de inicio: 12:30 pm

Horario de término: 1:30 pm

Práctica 2

Horario de inicio: 4:00 pm

Horario de término: 5:30 pm

¿Dónde ver el Día 1 del GP México 2025?

Las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de México 2025 las podrás ver completamente gratis pues serán transmitidas por TV abierta en vivo, gracias a que Televisa llegó a un acuerdo con la F1 para pasar las carreras.

La práctica 1 la podrás disfrutar por el Canal 9 a partir de las 12:25 pm, mientras que la práctica 2 se transmitirá por el Canal 5 a las 3:55 pm, por lo que no hay pretexto para no seguir el GP México 2025.

¡Llega el finde! #F1EnTelevisa con TODO ¡SÍ¡ T O D I T O el Gran Premio de la Ciudad de México🏁🏎️🔥



Vivimos la pasión del deporte motor en las pantallas de @MiCanal5 y @ElNueveOf😱😱😱 pic.twitter.com/rgJeb8huDQ — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 23, 2025

