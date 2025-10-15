Televisa Alcanza Acuerdo con Fórmula 1 Hasta 2028

La Fórmula 1 tiene nueva casa para sus transmisiones en México, pues Grupo Televisa anunció un acuerdo con la máxima categoría del automovilismo para transmitir todas sus competencias. Este acuerdo abarcará hasta el final de la temporada 2028, "consolidando así su compromiso con las audiencias mexicanas y su pasión por el deporte de carreras automovilísticas más importante del planeta", de acuerdo con el comunicado oficial.

En ese sentido, se especificó que Televisa llevará toda la actividad de la Fórmula 1, "a través de TV abierta y de paga, en esta última vía Sky sports en izzi y Sky+, con una cobertura sin precedentes para deleite de los aficionados al automovilismo en México".

¿Cuándo comenzará Televisa a transmitir la Fórmula 1?

El Presidente Global de Deportes de TelevisaUnivision, Olek Loewenstein, detalló que la Fórmula 1 será transmitida en su totalidad "a través de diversas ventanas multiplataforma en TV abierta y restringida, empezando con las transmisiones de los Grandes Premios de Austin y México".

Por su parte, lan Holmes, Director General de Derechos de Medios y Transmisión de la Fórmula 1, añadió que "el compromiso y la cobertura de Televisa serán incomparables en todo México, y este cambio no podría llegar en mejor momento".

¿Dónde se podrá ver el Gran Premio de México 2025?

Como parte de este nuevo acuerdo entre Grupo Televisa y la Fórmula 1, el Gran Premio de México se podrá ver a través de televisión abierta. En el comunicado oficial se dio a conocer que la cobertura completa del GP de México, además de otros dos Grandes Premios, serán transmitidos en televisión abierta, lo cual facilitará el acceso a más fanáticos de este deporte.

