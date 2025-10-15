Marruecos vs Francia: Así Va la Semifinal del Mundial Sub-20

En un duro partido que se fue a tiempos extras, Marruecos y Francia se enfrentaron en la semifinal del Mundial Sub-20. Ambas selecciones dieron todo, en busca del boleto dorado a la gran final. Tal y como se esperaba, el duelo en el Estadio Elías Figueroa Brander fue bastante parejo. Estos son los detalles.

La selección de Marruecos mostró ambición desde el inicio del partido y apenas apenas al minuto 7 Othmane Maamma llegó con peligro al área francesa, aunque mandó su disparo apenas arriba del travesaño.

Francia respondió al 12 con un misil que salió de los botines del atacante Maysam Benama, que del mismo modo se fue afuera por unos centímetros.

Así pasó media hora, con dos equipos muy parejos que iban y venían en busca de una anotación, porque ninguno escatimaba a la hora de atacar.

Marruecos se puso arriba 1-0 por medio de una pena máxima muy rigurosa en el minuto 32, por un pequeño jalón de camiseta en el área. Fue el goleador Yassir Zubiri quien lo cobró, pero estrelló su disparo en el poste. Para su fortuna el balón rebotó en la espalda del guardameta Lisandru Olmeta y se coló hacia las redes. Autogol, según la cédula arbitral.

Luego de la anotación los galos tuvieron un bajón anímico y los Leones del Atlas buscaron aprovecharlo: se lanzaron al ataque, con arribos a toda velocidad por las bandas y servicios peligrosos al corazón de área.

En el 39' los de Marruecos se perdieron la segunda anotación porque Fouad Zahouani le pegó mal al esférico cuando tenía la puerta abierta, aunque el árbitro auxiliar levantó la bandera por un supuesto fuera de lugar.



En el minuto 41 los marroquíes otra vez estuvieron a nada de aumentar la ventaja, sólo que Othmane Maamma le pegó mal al esférico y lo mandó por encima del larguero cuando ya se cantaba el gol.

Francia se fue al descanso con pesar, porque no pudo encontrar el camino para emparejar el marcador. Marruecos se vio más confiado, luego de mostrar su peligrosidad al ataque.

Para la segunda mitad el entrenador de Les Bleus hizo cambios y ajustes tácticos, con el objetivo de conseguir el gol de la igualada. La misión no parecía sencilla, pero empezaron a tejer esperanza.

Fue hasta el minuto 58 que los galos igualaron 1-1 con una gran jugada colectiva: pasearon el esférico de un lado al otro afuera del área y luego de un pase filtrado hacia el punto final fue Lucas Michel quien empujó el empate a las redes.

En el 60 los franceses casi consiguen la voltereta, cuando Michel controló un gran pase en el área y disparó a portería, sólo que el guardameta Marty achicó bien y rechazó la esférica. Justo en esa jugada, el portero se lesionó y tuvo que salir de cambio.

A estas alturas Francia ya era mejor que Marruecos, que resintió la anotación en contra y el cansancio. Aún así nunca bajaron los brazos y siguieron insistiendo al ataque, aunque se replegaron en dos bloques defensivos.

En los minutos finales los marroquíes se lanzaron con todo y fue Maamma quien probó suerte con un zurdazo colocado que fue bien atajado por el portero Olmeta.

En el 90+3 los franceses desperdiciaron el último tiro de esquina y eso fue todo, porque el silbante decretó que había que jugar tiempos extras luego de una breve pausa.

Ya en los tiempos extras, ambas escuadras bajaron las revoluciones. Francia buscaba tener el control de la pelota, ante la presión de los marroquíes desde la salida.

