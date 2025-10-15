Donald Trump Vuelve a Amenazar Con Cambiar Sedes del Mundial 2026

El pasado viernes 26 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que estaba la posibilidad de reubicar algunos partidos del Mundial 2026 y quitárselos a las ciudades que no considere seguras. "Si creo que no es seguro, lo trasladaremos a otra ciudad", fueron las palabras de Trump durante una serie de declaraciones que dio desde el Despacho Oval.

Sin embargo, el vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, afirmó días después que el Mundial 2026 "la FIFA toma esas decisiones". "Con todo respeto a los líderes mundiales actuales, el fútbol es más grande que ellos y el fútbol sobrevivirá a su régimen, a su gobierno y a sus eslóganes. Esa es la belleza de nuestro juego, que es más grande que cualquier individuo y más grande que cualquier país", dijo Montagliani este miércoles 1 de octubre en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

Trump amenza con quitarle partidos del Mundial 2026 a Boston

El martes 14 de octubre, Donald Trump volvió a hacer mención sobre la posibilidad de quitarle partidos a una sede mundialista, mencionando a Boston y citando preocupaciones de seguridad pública en la ciudad y criticando a la alcaldesa Michelle Wu. "Podríamos llevárnoslos (...) Amo a la gente de Boston, y sé que los juegos están agotados. Pero su alcaldesa no es buena", dijo Trump.

El mandatario también calificó a Wu como una política de "izquierda radical".

Donald Trump dice que llamará a Gianni Infantino

El presidente de Estados Unidos aseguró que "si alguien está haciendo un mal trabajo, y si siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni (Infantino), el presidente de la FIFA que es fenomenal, y diría: 'Vamos a mudarnos a otro lugar', y lo harían", aseveró. "No le encantaría hacerlo, pero lo haría muy fácilmente".

Ante estas declaraciones, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, aseguró este miércoles 15 de octubre que "estamos en un mundo donde por drama, por control, por empujar los límites, se emiten amenazas continuas a individuos y comunidades que se niegan a retroceder y cumplir o ser obedientes a una agenda odiosa".

En total, siete partidos de la Copa del Mundo de 2026 están programados para jugarse en el Gillette Stadium en Foxborough, a unas 30 millas al suroeste de Boston.

