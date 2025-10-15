No hay quien pueda detener a Isaac del Toro. El ciclista mexicano concluyó su participación en la temporada 2025 con el equipo de UAE Emirates en el Giro del Veneto, otra de las "clásicas italianas", con un nuevo triunfo. El nacido en Ensenada, Baja California, estrenó su nuevo lugar en el ranking mundial con su octava victoria en Italia en lo que va del año.

Esta fue la última carrera del año para Isaac del Toro con UAE Emirates, equipo que gracias a la enorme actuación del mexicano, alcanzó 95 triunfos en lo que va de la campaña. Del Toro cierra así un año fantástico, en el cual no solamente se convirtió en la gran revelación del ciclismo mundial, sino que también se consolida como una de las estrellas de la disciplina.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Giro del Veneto 2025?

Isaac del Toro ganó en Giro del Veneto 2025, registrando un tiempo de 3:24:29 y con una ventaja de más de 20 segundos sobre el segundo lugar. El mexicano realizó un gran ataque a 10 kilómetros de la línea de meta y una vez que se hizo de la primera posición, fue imposible para el resto de competidores darle alcance.

Esta fue la victoria número dieciséis para Isaac en esta temporada, en la cual ganó un total de ocho "clásicas italianas".

El Giro del Veneto marca el final de la temporada para el mexicano, quien hace apenas unos días ascendió en el ranking mundial de la UCI. Del Toro es ahora el tercer mejor ciclista del mundo, sólo detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

DB