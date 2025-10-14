Este martes 14 de octubre se vive una jornada determinante en el camino rumbo al Mundial 2026. Las eliminatorias de distintas confederaciones entran en su fase decisiva, y varias selecciones podrían asegurar hoy su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

A lo largo del día, equipos de todo el planeta estarán disputando encuentros vitales para llegar al torneo más importante del futbol, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes. Aquí iremos actualizando los resultados y clasificados para que no te pierdas ningún detalle de esta intensa fecha FIFA.

El rumbo de cada selección se conocerá oficialmente el 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la Copa del Mundo en Washington, D.C., donde quedarán definidos los grupos y caminos rumbo al título.

El Mundial 2026 marcará también un hecho histórico: será la primera edición en tres países, con Estados Unidos, México y Canadá compartiendo la sede. En territorio mexicano, los partidos se jugarán en tres ciudades emblemáticas: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, que vibrarán con el regreso de la máxima justa del futbol a casa.

