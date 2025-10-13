Resultado Atlanta Falcons vs Buffalo Bills Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Semana 6 NFL?

Los Halcones de Atlanta se midieron con los Bills de Buffalo en partido correspondiente a la Semana 6 de la National Football League (NFL). El marcador final favoreció 24-14 a los Falcons, pese a que decayeron en los dos últimos cuartos del encuentro.

En el primer cuarto del Monday Night Football, los Halcones salieron a cazar a su presa y se pusieron al frente con dos touchdowns, mientras que los Bills sólo anotaron una vez.

Y en el segundo episodio, Atlanta sumó otra anotación para poner el marcador en 21-7 antes de la pausa de medio tiempo. Además, la defensa anuló los intentos ofensivos de Buffalo.

La defensa de los Falcons anuló la ofensiva de los Bills

Luego del descanso, ya en el tercer cuarto, los Bills reaccionaron con un touchdown que ponía las cosas 21-14. Parecía que el partido reservaba lo mejor, pero los intentos ofensivos de Buffalo se quedaron en eso: en intentos.

Fue la defensa de los Halcones la que se rifó en el resto del encuentro, porque no permitió más puntos. Su ofensiva sumó otro gol de campo en el último cuarto, para sellar el triunfo con marcador de 24-14. Y eso fue suficiente para que Atlanta sumara su tercera victoria, contra dos derrotas.

Los Bills de Buffalo sufrieron su segundo revés en seis duelos, por lo que se tienen que conformar con la segunda plaza en la División Este de la Conferencia Americana, por debajo de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

