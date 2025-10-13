México vs Ecuador: Horario y Alineaciones del Partido Amistoso de la Fecha de FIFA de Octubre

Luego de la mala impresión que dejó ante Colombia el fin de semana, México buscará reconciliarse con la afición este martes 14 de octubre cuando se enfrente a su similar de Ecuador en partido amistoso.

Como se recordará, la Selección Mexicana fue goleada 4-0 por el conjunto colombiana. Y más allá de los goles recibidos, lo realmente preocupante es que el equipo Tricolor no mostró carácter y mucho menos capacidad de reacción.

Así que en el partido México vs Ecuador el conjunto que comanda el entrenador Javier Aguirre estará bajo la lupa, tanto de la afición como de los analistas deportivos. Porque la gestión del “Vasco” ya empieza a ser cuestionada, luego de lo visto ante Japón, Corea del Sur y Colombia en los partidos recientes.

México vs Ecuador: Posibles alineaciones del partido amistoso

Si no hay cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

México: Carlos Acevedo, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Luis Chávez, Erick Lira, Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, Julián Quiñones, Germán Berterame y Santiago Giménez.

Ecuador: Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Joel Ordoñez, Alan Franco, Jordy Alcívar, Pedro Vite, Kendry Páez, John Yeboah, Ángelo Preciado y Enner Valencia.

México vs Ecuador: Dónde y a qué hora ver del partido amistoso

El partido México vs Ecuador se llevará a cabo este martes 14 de octubre en el Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara.

De acuerdo a lo pactado, el balón rodará en punto de las 20:30 horas. Y las acciones podrán ser vistas de manera gratuita por la señal de Canal 5. También a través TUDN, en televisión de paga. Y otra opción es la plataforma de streaming ViX Premium.

Resultados de los últimos 5 encuentros México vs Ecuador:

México 0 - 0 Ecuador, 30 de junio de 2024 en Copa América

México 0 - 0 Ecuador, 5 de junio de 2022 en amistoso

México 2 - 3 Ecuador, 28 de octubre de 2021 en amistoso

México 3 - 2 Ecuador, 9 de junio de 2019 en amistoso

México 1 - 2 Ecuador, 19 de junio de 2015 en Copa América

