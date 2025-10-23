Trump Convoca una Mesa Redonda Sobre Cárteles de la Droga y Tráfico de Migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará este jueves 23 de octubre de 2025 en una reunión de trabajo en la Casa Blanca enfocada en analizar el desempeño de las políticas gubernamentales contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas.

La mesa redonda contará con la presencia de altos funcionarios de la Administración Trump, según información difundida por la cadena Fox News el miércoles. El encuentro tiene como objetivo principal evaluar los progresos alcanzados en la implementación de la estrategia federal diseñada para combatir a los cárteles de la droga y desarticular las redes que facilitan el tráfico de migrantes.

No se proporcionaron detalles adicionales sobre qué funcionarios específicos participarán en la reunión, ni sobre qué métricas o indicadores se utilizarán para medir los avances mencionados.

La reunión se realiza un día después de que Trump anunciara que su administración está completamente preparada para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles de drogas que ingresan a territorio estadounidense por tierra, expandiendo una estrategia que hasta ahora se había concentrado principalmente en operaciones en el Caribe.

Sheinbaum expresa desacuerdo con operaciones estadounidenses

Este mismo jueves 23 de octubre de 2025, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo expresó públicamente su rechazo a los ataques realizados por autoridades estadounidenses contra buques presuntamente vinculados con el tráfico de drogas en aguas del mar Caribe y del océano Pacífico.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que su gobierno no está de acuerdo con estos procedimientos y afirmó que existen leyes internacionales que establecen protocolos específicos sobre cómo debe operarse ante el presunto transporte ilegal de drogas o armas en aguas internacionales. La mandataria indicó que México ha manifestado esta posición tanto al gobierno estadounidense como públicamente.

El miércoles anterior se informó que Estados Unidos llevó a cabo un octavo ataque contra un navío presuntamente relacionado con narcotráfico, del cual se difundió material audiovisual mostrando la destrucción de la embarcación. La administración estadounidense no ha especificado la jurisdicción bajo la cual realiza estas operaciones ni ha detallado los procedimientos legales que las amparan.

En la misma conferencia, Sheinbaum también se refirió al conflicto entre el presidente colombiano Gustavo Petro y Donald Trump, tras señalamientos del mandatario estadounidense sobre presuntos vínculos del colombiano con el crimen organizado.

La presidenta mexicana expresó que cada país tiene sus propias formas de enfrentar debates internacionales y señaló que México ha optado por defender a sus compatriotas en Estados Unidos y sus principios de soberanía mediante un esquema de diálogo franco, sin renunciar a la libre determinación. Concluyó afirmando que cada presidente tiene su propio estilo.

