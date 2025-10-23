Inicio Nacional Llega Ayuda a Todas las Zonas Afectadas por Lluvias en Cinco Estados

En la conferencia de prensa matutina, autoridades federales destacaron que las localidades afectadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro han recibido apoyo

Personas barren una calle.

El Gobierno Federal informó que llegó ayuda a las localidades afectadas por las lluvias. Foto: Secretaría de Marina

En la conferencia matutina de hoy, 23 de octubre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, compartieron información sobre las acciones del Gobierno para atender las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones.

En ese sentido, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, detalló que la ayuda llegó a todas las localidades afectadas en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro. 

Informaron que hasta el momento suman 79 muertes por las intensas lluvias.

 

 

En breve más información.

Claudia Sheinbaum Pardo
