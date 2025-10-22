Sheinbaum Explica Cómo Recibir Apoyos Bienestar por Lluvias y Evitar Falsos Damnificados

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 22 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó cuáles son los pasos para que las personas afectadas por las lluvias e inundaciones reciban sus apoyos y evitar que haya falsos damnificados.

Destacó que la entrega de los apoyos se realiza de manera directa y sin intermediarios, a través de módulos instalados por la Secretaría de Bienestar y los servidores de la Nación.

¿Cómo es el proceso para evitar que haya falsos damnificados?

El proceso consiste en que primero se lleva a cabo un censo en los lugares afectados.

Al terminar el censo, las familias reciben un cintillo con un número de identificación y el nombre del jefe o jefa de familia.

Con el cintillo deben ir a un módulo de Bienestar, donde les entregan un apoyo económico.

Después de recibir la ayuda económica también les brindan una despensa, pero de forma directa, sin intermediarios para evitar que alguien "pudiera decir que es damnificado cuando no lo es", mencionó la presidenta.

La mandataria subrayó que este proceso garantiza transparencia y rapidez en la entrega, además de impedir que personas ajenas intenten suplantar a los verdaderos afectados.

Asimismo, precisó que el censo de personas damnificadas continúa en coordinación con los gobiernos estatales y el número de atención 079, que da atención las 24 horas del día.

Es un trabajo de mucha dedicación, pero también muy expedito. La prioridad es que los apoyos lleguen pronto y a quienes realmente los necesitan.

