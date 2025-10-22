Del Campo a la Ciudad: Iztapalapa y Alcaldías Donde Habrá Frutas y Verduras a Bajo Costo Hoy
Este miércoles, podrás conseguir verduras y frutas frescas a precios muy accesibles con el programa Del Campo a la Ciudad; conoce las ubicaciones en diferentes alcaldías
El programa Del Campo a la Ciudad acerca productos frescos y económicos a las familias de la Ciudad de México (CDMX). Hoy, 22 de octubre de 2025, distintas alcaldías contarán con puntos de venta donde se ofrecerán frutas, verduras y alimentos de temporada a precios accesibles, una opción ideal para cuidar la economía familiar.
Con esta iniciativa los pequeños productores rurales venden variedad de productos nutritivos para que quienes enfrentan dificultades para acceder a la canasta básica, puedan comprar. Además, promueve el comercio justo en Iztapalapa y diferentes puntos.
No te olvides de llevar bolsas reutilizables o tu carrito para contribuir al cuidado del medio ambiente y así facilitar el traslado de tus productos.
Del Campo a la Ciudad en Iztapalapa y otras sedes
Los módulos de Del Campo a la Ciudad estarán disponibles a partir de las 10:00 de la mañana en los siguientes puntos:
- Iztapalapa B: Explanada Chinampac Tochihuitzin, Rosario Castellanos esquina Marcelino Buendía.
- Iztapalapa A: El Sifón, Físicos esquina Procuradores.
- Gustavo A. Madero: Vallejo, Gustavo de Campa esquina Clave.
- Venustiano Carranza: Ignacio Zaragoza, calle 17 y avenida 12.
- Miguel Hidalgo: Argentina Poniente, explanada del Metro Panteones, Calzada San Bartolo entre Buenos Aires y Fontana.
- Xochimilco: Tecacalanco, Panteón Nuevo Tecacalanco, calle 3 de Mayo.
- Coyoacán: Pueblo Los Reyes, Ciénega esquina El Rosal.
