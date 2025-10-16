Del Campo a la Ciudad: ¿En Dónde Venden Frutas y Verduras Más Baratas Hoy en CDMX?
En la CDMX venden frutas y verduras frescas a costos accesibles; conoce la ubicación de las alcaldías que hoy ofrecerán estos productos y cuál será el horario de Del Campo a tu Ciudad
¿Tienes problemas económicos y no te alcanza para comprar la canasta básica? En la Ciudad de México (CDMX) venden frutas, verduras y otros productos frescos más baratos. En N+ te compartimos en dónde podrás encontrar los puntos de Del Campo a la Ciudad y cuál es su horario.
Del Campo a la Ciudad es una opción ideal para fortalecer la economía local, según la administración. También ofrece la oportunidad de que la gente pueda acceder a productos alimentarios nutritivos con un costo accesible.
Ubicación del programa Del Campo a la Ciudad hoy
Este jueves 16 de octubre venderán frutas y verduras de las 10:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en estas ubicaciones:
- Alcaldía Azcapotzalco: en Tezozomoc, Avenida Rafael y calle Amuzgos.
- Alcaldía Gustavo A. Madero: en San Juan de Aragón 1a. sección UH Plaza 4, 3A cerrada, Av. 533 Av. 533.
- Milpa Alta: Santa Ana Tlacotenco, Avenida Vicente Guerrero, esquina con calle Emilia Carranza.
- Xochimilco: en el Pueblo San Francisco Tlanepantla C. de Ayuntamiento.
- Iztapalapa: El Manto, Canchas de Mafafa, en Mafafa y Aloe.
- Benito Juárez: Del Valle Centro, en Félix Cuevas y Gabriel Mancera (Parque Pascual Ortiz Rubio).
- Magdalena Contreras: El Ermitaño, campos de Oyamel, Avenida Ojo de Agua, número145.
En breve más información.
