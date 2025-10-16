¿Tienes problemas económicos y no te alcanza para comprar la canasta básica? En la Ciudad de México (CDMX) venden frutas, verduras y otros productos frescos más baratos. En N+ te compartimos en dónde podrás encontrar los puntos de Del Campo a la Ciudad y cuál es su horario.

Del Campo a la Ciudad es una opción ideal para fortalecer la economía local, según la administración. También ofrece la oportunidad de que la gente pueda acceder a productos alimentarios nutritivos con un costo accesible.

Ubicación del programa Del Campo a la Ciudad hoy

Este jueves 16 de octubre venderán frutas y verduras de las 10:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en estas ubicaciones:

Alcaldía Azcapotzalco: en Tezozomoc, Avenida Rafael y calle Amuzgos.

Alcaldía Gustavo A. Madero: en San Juan de Aragón 1a. sección UH Plaza 4, 3A cerrada, Av. 533 Av. 533.

Milpa Alta: Santa Ana Tlacotenco, Avenida Vicente Guerrero, esquina con calle Emilia Carranza.

Xochimilco: en el Pueblo San Francisco Tlanepantla C. de Ayuntamiento.

Iztapalapa: El Manto, Canchas de Mafafa, en Mafafa y Aloe.

Benito Juárez: Del Valle Centro, en Félix Cuevas y Gabriel Mancera (Parque Pascual Ortiz Rubio).

Magdalena Contreras: El Ermitaño, campos de Oyamel, Avenida Ojo de Agua, número145.

En breve más información.

