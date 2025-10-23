Inicio Ciudad de México Del Campo a la Ciudad: ¿Cuáles Son las Ubicaciones para Comprar Frutas y Verduras Baratas Hoy?

Del Campo a la Ciudad: ¿Cuáles Son las Ubicaciones para Comprar Frutas y Verduras Baratas Hoy?

Del Campo a la Ciudad estará en Iztapalapa y varias alcaldías de la CDMX; conoce cuáles son las ubicaciones de este jueves

Una persona comprando verduras.

Del Campo a la Ciudad estará en tres ubicaciones de Iztapalapa. Foto: X, @Direj_PCGAM

Del Campo a la Ciudad es un programa de la Ciudad de México (CDMX) para acercar frutas, verduras y productos frescos más baratos en diferentes alcaldías. En N+ te compartimos cuáles son las ubicaciones de hoy, 23 de octubre de 2025. 

No te olvides de llevar tu carrito o bolsas reutilizables para transportar tus productos y considera que en N+ podrás conocer los puntos de venta de Del Campo a la Ciudad diariamente. 

Video: ¿Por Qué Están en Crisis los Productores del Campo en Jalisco?

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la economía familiar, fortalecer el consumo local y fomentar una alimentación saludable. Los alimentos provienen directamente de comunidades agrícolas del centro del país. 

Nota relacionada: Extorsión Representa hasta un 20% del Costo de Limón y Otros Productos del Campo: CNA.

Ubicaciones de Del Campo a la Ciudad Hoy

  • Iztapalapa B: UH Santa Cruz, Av. 8 y Calle 29, a partir de las 10:00 am.
  • Iztapalapa D: Pueblo Santa Martha Acatitla, Francisco Sarabia esquina Yucatán.
  • Azcapotzalco: Nueva Santa María, Alhelí y Tlatilco.
  • Iztapalapa C: Barrio Santa Bárbara, kiosco de Ignacio Comonfort.
  • Cuajimalpa: Pueblo San Pablo Chimalpa, Porfirio Díaz s/n, es el único punto que estará desde las 11:00 am. 
  • Tláhuac: San Andrés Mixquic, Emiliano Aguilar esquina Río Ameca.
  • Tlalpan: Jardines de San Juan, Agua esquina Cielo.

 

