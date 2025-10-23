Del Campo a la Ciudad: ¿Cuáles Son las Ubicaciones para Comprar Frutas y Verduras Baratas Hoy?
Del Campo a la Ciudad estará en Iztapalapa y varias alcaldías de la CDMX; conoce cuáles son las ubicaciones de este jueves
Del Campo a la Ciudad es un programa de la Ciudad de México (CDMX) para acercar frutas, verduras y productos frescos más baratos en diferentes alcaldías. En N+ te compartimos cuáles son las ubicaciones de hoy, 23 de octubre de 2025.
No te olvides de llevar tu carrito o bolsas reutilizables para transportar tus productos y considera que en N+ podrás conocer los puntos de venta de Del Campo a la Ciudad diariamente.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar la economía familiar, fortalecer el consumo local y fomentar una alimentación saludable. Los alimentos provienen directamente de comunidades agrícolas del centro del país.
Ubicaciones de Del Campo a la Ciudad Hoy
- Iztapalapa B: UH Santa Cruz, Av. 8 y Calle 29, a partir de las 10:00 am.
- Iztapalapa D: Pueblo Santa Martha Acatitla, Francisco Sarabia esquina Yucatán.
- Azcapotzalco: Nueva Santa María, Alhelí y Tlatilco.
- Iztapalapa C: Barrio Santa Bárbara, kiosco de Ignacio Comonfort.
- Cuajimalpa: Pueblo San Pablo Chimalpa, Porfirio Díaz s/n, es el único punto que estará desde las 11:00 am.
- Tláhuac: San Andrés Mixquic, Emiliano Aguilar esquina Río Ameca.
- Tlalpan: Jardines de San Juan, Agua esquina Cielo.
