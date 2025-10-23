Sheinbaum Critica Ataques de Estados Unidos a Buques en el Mar: “No Estamos de Acuerdo”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura hoy 23 de octubre de 2025 por los ataques de Estados Unidos de América (EUA) a buques, presuntamente relacionados con narcotráfico, en zonas del mar Caribe y del océano Pacífico.

El pasado miércoles se dio a conocer que Estados Unidos realizó un octavo ataque a un buque, presuntamente relacionado con narcotráfico, y compartió el video del momento de la destrucción del navío.

Sheinbaum critica ataques de Estados Unidos

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo criticó la decisión de autoridades de Estados Unidos en torno a los ataques contra buques en aguas del Caribe y del Pacífico.

Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o de armas, en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente.

Sheinbaum habla sobre conflicto Petro-Trump: La presidenta de México señaló que "cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar algún debate internacional o en la relación con Estados Unidos", en referencia a los señalamientos del mandatario estadounidense sobre presuntos vínculos del colombiano con el crimen organizado. "Nosotros hemos elegido en primer lugar la defensa de nuestros compatriotas en Estados Unidos y defender nuestros principios, nuestra soberanía, en un esquema de diálogo franco buscando un acuerdo. Es la manera en la que hemos trabajado sin renunciar a la soberanía ni a la libre determinación"

Pero concluyó diciendo "cada presidente tiene su estilo".

