Trump, Nueva Portada de Time: Presidente de EUA Revela Detalles de Fin a la Guerra en Gaza

En la última portada de Time, de hoy, 23 de octubre de 2025, indicaron que el presidente Donald Trump compartió detalles del fin de la guerra en Gaza y su visión para el futuro.

Explicó el contexto de las guerras en Medio Oriente y precisó que ningún mandatario estaba dispuesto a intervenir, pero él sí.

Pero ningún presidente estaba dispuesto a hacerlo, y yo sí.

Al ser cuestionado sobre qué pasará en caso de que Hamas incumpla el acuerdo, precisó que estarían en serios problemas, porque para que se desarmen tiene que haber intervención, afirmó.

Según Time, el mandatario al comienzo de la entrevista señaló que el conflicto con Medio Oriente ha estado marcado por siglos de desconfianza, odio y de alianzas frágiles.

Trump destacó acciones para que se llegara a un acuerdo de paz

Mientras que su argumento principal sobre el alto al fuego en Gaza resaltó que fue posible después de cambiar los equilibrios de poder en la zona. Según el mandatario, la eliminación de amenazas nucleares, militares y de liderazgo en Irán permitió que los países árabes se unieran para aceptar un acuerdo de paz.

Mencionó que la paz a la que se llegó va más allá de Gaza, porque hizo énfasis en que sin haber debilitado primero a Irán, ningún país árabe habría sido capaz de unirse al acuerdo de alto al fuego. Sin embargo, aseguró que el pacto sigue siendo frágil, el cumplimiento de la segunda fase, que contempla el desarme de Hamas, será un factor determinante para que el arreglo tenga futuro.

Asimismo, recalcó que la ofensiva militar ordenada contra las instalaciones nucleares iraníes fue un punto de inflexión en el conflicto, lo que dio paso a un acuerdo de paz.

Por su parte, indicó que habló con Netanyahu para frenar la ofensiva militar en Gaza y le advirtió que Israel no podía luchar contra el mundo debido al rechazo internacional.



