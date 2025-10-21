La Advertencia de Trump a Hamás si “Sigue Actuando Mal”: Su Fin Será Rápido, Furioso y Brutal

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, advirtió que si Hamás continúa actuando mal, su fin será “rápido, furioso y brutal”, aunque consideró que aún hay esperanza de que el grupo “haga lo correcto”.

Hoy, 21 de octubre de 2025, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que aseguró que numerosos aliados le han ofrecido ir a la Franja de Gaza para “enderezar a Hamás” si viola el acuerdo de paz en Medio Oriente.

Numerosos de nuestros ahora grandes aliados en Oriente Medio y sus alrededores me han informado explícita y firmemente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a petición mía, de ir a Gaza con un gran contingente militar y "enderezar a Hamás" si éste continúa actuando mal, violando su acuerdo con nosotros.

“Aún hay esperanza”

Sin embargo, el republicano dijo a sus aliados que “aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto”; aunque advirtió que si no lo hace, el fin del grupo será brutal.

“Les dije a estos países y a Israel: ¡TODAVÍA NO! Aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hace, su fin será RÁPIDO, FURIOSO y BRUTAL”, indicó en su red social este martes.

Agradecimiento a países

En su mensaje, Trump también agradeció a todos los países por ofrecieron ayuda e incluso destacó que “¡el amor y el espíritu por Oriente Medio no se han visto así en mil años! ¡Es algo hermoso de contemplar!”.

El mandatario estadounidense extendió su agradecimiento “al gran y poderoso país de Indonesia y a su maravilloso líder por toda la ayuda que han mostrado y brindado a Oriente Medio y a Estados Unidos”.

Con información de N+.

