Reportan Bombardeo de Israel en Rafah tras Supuestos Ataques de Milicianos.

La Fuerza Aérea de Israel atacó Rafah desde el aire, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.



Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si hay heridos o víctimas mortales, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto al fuego que entró en vigor el pasado día 10 de octubre.

Medios locales han reportado que se trata de "operativos terroristas".

En un vídeo al que tuvo acceso EFE se observan a lo lejos colinas de humo en el costado oriental de Rafah, donde según otra fuente local, han aterrizado varios helicópteros a fin de evacuar a posibles soldados heridos.

Según dijo a EFE una fuente del brazo armado de Hamás, el grupo había iniciado una operación en Rafah para eliminar Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las 'Fuerzas Populares'. Pero soldados israelíes intercedieron para apoyar a Shabab, iniciando ataques cruzados y causando la explosión de una excavadora israelí.

Ayer, el Gobierno de Estados Unidos ya advirtió que tenía "informaciones creíbles" que indicaban que Hamás planeaba "una violación inminente" del alto al fuego en ataque planeado contra civiles palestinos.

Esta mañana, el grupo islamista Hamás rechazó esa acusación y culpó a Israel de haber armado y financiado a esas otras milicias que, dijo, perpetraron "asesinatos, secuestros, robos de camiones de ayuda y robos contra civiles".

Hamás confirmó que los agentes de Policía de Gaza, "con un amplio apoyo civil y popular", están persiguiendo a estas pandillas y haciéndolas responsables "de acuerdo a mecanismos legales claros, para proteger a los ciudadanos y preservar la propiedad pública y privada".

Apenas un día después del alto el fuego, milicianos de Hamás comenzaron a reprimir a todos aquellos clanes y milicias que presuntamente colaboraron con Israel a lo largo de los dos años de ofensiva bélica, incluso con ejecuciones públicas de supuestos colaboradores que se hicieron virales.

Llaman a atacar Gaza nuevamente

El colono y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Givr, urgió este domingo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a retomar la ofensiva bélica contra la Franja de Gaza después del fuego cruzado que continúa en estos momentos entre las tropas y milicianos en Rafah.

"Exhorto al primer ministro a que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que reanuden por completo los combates en la Franja de Gaza con toda su fuerza", dijo en X el ministro, convicto en el pasado por incitación al odio contra los palestinos, vandalismo y apoyo al terrorismo.

Las falsas conjeturas de que Hamás les dará la espalda, o incluso acatará el acuerdo firmado, están resultando peligrosas para nuestra seguridad, como era de esperar. La organización terrorista nazi debe ser completamente destruida, y preferiblemente cuanto ante.

La Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.



Por su parte, una fuente militar dijo a EFE que milicianos de Hamás habían atacado a las fuerzas israelíes más allá de la denominada 'Línea Amarilla' (donde se mantienen tras su repliegue de las principales urbes), con el uso de un lanzagranadas y el disparo de un francotirador, según un comunicado.



La fuente calificó estos ataques, en una zona controlada por Israel al este de la 'Línea Amarilla', de "una violación del alto el fuego".

Con información de AGENCIAS

ASJ