Hamás Acusa a Israel de Violar Tregua por Cierre de Rafah; Llega Ayuda en Cruces Controlados.

El grupo islamista Hamás acusó al Gobierno israelí de haber cometido una "violación flagrante" de los términos del acuerdo de alto al fuego por impedir la reapertura del cruce de Rafah, fronterizo entre Gaza y Egipto.

"La decisión de Netanyahu de impedir la apertura del cruce de Rafah hasta nuevo aviso es una violación flagrante (...) y una negación de los compromisos que asumió con los mediadores garantes", dijo el grupo en un comunicado a última hora del sábado 18 de octubre.

Además, Hamás señaló que su cierre imposibilita también la salida y evacuación de heridos y enfermos, así como la llegada a Gaza de maquinaria pesada para la remoción de escombros o equipos especializados para examinar y verificar la identidad de los cientos de cuerpos de palestinos que Israel está devolviendo al enclave -muchos con signos de abusos, según Sanidad- como parte del acuerdo.

Hacemos un llamado a los mediadores y garantes del acuerdo a tomar medidas urgentes para presionar a la ocupación para que abra inmediatamente Rafah, la obligue a cumplir con todos los términos del acuerdo y ponga fin a sus crímenes actuales contra nuestro pueblo palestino en Gaza

Cerrado hasta nuevo aviso

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró ayer que Rafah seguirá cerrado "hasta nuevo aviso" en función de si Hamás devuelve los restos mortales de los cautivos restantes, y frente a las declaraciones de la Embajada de Palestina en Egipto y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el cruce abriría el lunes.

Por su parte, también ayer, Estados Unidos acusó a Hamás de planear "una violación inminente" del alto al fuego debido a los ataques contra otros palestinos, en alusión a las continuas ejecuciones perpetradas por milicianos de Hamás contra clanes locales.

En un comunicado, el Departamento de Estado añadió que había informado a los países garantes del alto el fuego sobre esta inminente violación y advirtió que "si Hamás continúa con este ataque", tomará medidas para proteger a la población en Gaza y preservar la tregua que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Ayuda entra por zonas que controla Israel

Unos 200 camiones cargados de alimentos, productos médicos y de higiene comenzaron a dirigirse este domingo desde el norte de Egipto hacia los cruces de Kerem Shalom y Al Auja, controlados por Israel, donde serán inspeccionados antes de su ingreso en Gaza, mientras sigue cerrado el paso fronterizo de Rafah que conecta de forma directa el país árabe con la Franja.

Según informó el canal de televisión Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, los camiones transportan también tiendas de campaña y material de alojamiento, e incluyen unas 15 cisternas con combustible y gas de cocina, además de harina.

La prioridad es ayudar a la operación de panaderías y los centros médicos para aliviar el impacto de la situación trágica provocada por los dos años de guerra israelí que ha devastado el enclave palestino y provocado la muerte de más de 68.000 personas y decenas de miles de heridos.

El medio mostró imágenes de vehículos haciendo cola en cinco filas en la zona de Rafah, fronteriza con Gaza, mientras algunos de ellos se movían en una carretera cercana al paso terrestre del mismo nombre, cerrado desde que en mayo de 2024 Israel ocupó el lado palestino del cruce.

Se desconoce si durante la jornada de hoy Egipto enviará otros camiones con ayuda a Gaza, si bien fuentes citadas por Al Qahera News aseguran que la Media Luna Roja Egipcia prepara a diario unos 400 camiones con ayuda que las autoridades israelíes inspeccionan en Kerem Shalom y Al Auja antes de permitir su entrada en Gaza u ordenar su regreso a Egipto.

El medio egipcio volvió a asegurar que Israel "ha reducido los obstáculos que imponía" sobre la entrada de algunos tipos de ayuda en Gaza, tras la firma, la semana pasada, del acuerdo para la implementación de la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, según el que se estableció el alto el fuego.

Sigue cerrado mientras tanto el cruce de Rafah, que era hasta su cierre la única ventana de la Franja de Gaza al mundo para el tránsito de personas y mercancías no controlada por Israel.

La embajada palestina en El Cairo anunció el sábado 18 de octubre en un comunicado que el cruce reabriría el lunes y la OMS confirmó este anuncio al diario israelí Haaretz, pero el primer ministro israelí negó tal cosa.

Netanyahu, según su oficina, destacó que la apertura del paso fronterizo, contemplada en el acuerdo para el alto el fuego, "se considerará dependiendo de cómo (el grupo islamista palestino) Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado", en alusión sobre todo a lo que considera como demora de Hamás en entregar los cuerpos de rehenes israelíes.

Según el medio estadounidense Axios, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tiene previsto visitar Israel para impulsar la implementación del acuerdo de alto el fuego, mientras se espera también la llegada a la zona del enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, para el mismo fin.

