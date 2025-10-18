SEP Suspende Clases por Lluvias e Inundaciones: Revisa Aquí en Qué Lugares Aplica
N+
Derivado de las fuertes lluvias que han dejado al menos 76 muertos y múltiples afectaciones en el país, la SEP anunció la suspensión de clases en distintos municipios.
COMPARTE:
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se extiende la suspensión de clases en diversas regiones del país, como parte de las medidas de protección tras las intensas lluvias e inundaciones recientes que han provocado al menos 76 muertes y numerosos daños en infraestructura, caminos y viviendas.
Aunque la medida podría extenderse a más entidades y municipios conforme avance la evaluación de daños, ya se han confirmado suspensiones en varios puntos de la República.
En el estado de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó que, debido a los trabajos de recuperación tras la contingencia, se extiende la suspensión de clases y actividades escolares hasta el sábado 25 de octubre en 43 municipios del norte del estado, los cuales son:
- Álamo Temapache
- Benito Juárez
- Castillo de Teayo
- Cazones de Herrera
- Cerro Azul
- Chalma
- Chiconamel
- Chontla
- Chinameca de Gorostiza
- Chicontepec
- Citlaltépetl
- Coahuitlán
- Coatzintla
- Coyutla
- El Higo
- Espinal
- Gutiérrez Zamora
- Huayacocotla
- Ilamatlán
- Ixcatepec
- Ixhuatlán de Madero
- Naranjos Amatlán
- Ozuluama de Mascareñas
- Papantla
- Pánuco
- Platón Sánchez
- Poza Rica
- Pueblo Viejo
- Tamalín
- Tantima
- Tampico Alto
- Tancoco
- Tantoyuca
- Tecolutla
- Tempoal
- Tepetzintla
- Texcatepec
- Tihuatlán
- Tlachichilco
- Tuxpan
- Zacualpan
- Zontecomatlán
Las autoridades han pedido a madres, padres de familia y docentes mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que la información podría actualizarse dependiendo de las condiciones climáticas y los reportes de protección civil en las próximas horas.
Historias recomendadas:
Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal Evalúan Crecimiento del Río Pánuco