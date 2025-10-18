SEP Suspende Clases por Lluvias e Inundaciones: Revisa Aquí en Qué Lugares Aplica

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se extiende la suspensión de clases en diversas regiones del país, como parte de las medidas de protección tras las intensas lluvias e inundaciones recientes que han provocado al menos 76 muertes y numerosos daños en infraestructura, caminos y viviendas.

Aunque la medida podría extenderse a más entidades y municipios conforme avance la evaluación de daños, ya se han confirmado suspensiones en varios puntos de la República.

Se Siguen Acumulando Toneladas de Basura en Poza Rica tras Inundaciones

En el estado de Veracruz, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó que, debido a los trabajos de recuperación tras la contingencia, se extiende la suspensión de clases y actividades escolares hasta el sábado 25 de octubre en 43 municipios del norte del estado, los cuales son:

Álamo Temapache

Benito Juárez

Castillo de Teayo

Cazones de Herrera

Cerro Azul

Chalma

Chiconamel

Chontla

Chinameca de Gorostiza

Chicontepec

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coatzintla

Coyutla

El Higo

Espinal

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Naranjos Amatlán

Ozuluama de Mascareñas

Papantla

Pánuco

Platón Sánchez

Poza Rica

Pueblo Viejo

Tamalín

Tantima

Tampico Alto

Tancoco

Tantoyuca

Tecolutla

Tempoal

Tepetzintla

Texcatepec

Tihuatlán

Tlachichilco

Tuxpan

Zacualpan

Zontecomatlán

Las autoridades han pedido a madres, padres de familia y docentes mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que la información podría actualizarse dependiendo de las condiciones climáticas y los reportes de protección civil en las próximas horas.

Historias recomendadas:

Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal Evalúan Crecimiento del Río Pánuco

Suman Hoy 76 Personas Fallecidas por Lluvias en México