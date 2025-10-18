Claudia Sheinbaum y Américo Villarreal Evalúan Crecimiento del Río Pánuco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio un mensaje en Tampico sobre las medidas que el Gobierno Federal está tomando ante la crecida del Río Pánuco.

Acompañada del gobernador del estado, Américo Villareal, la presidenta detalló que se realizó una visita a las zonas afectadas en el norte de Veracruz y Tampico.

Además, se revisó el nivel del Río Pánuco junto con el gobernador y comandantes para evaluar posibles riesgos. Sheinbaum aclaró que aunque no hay riesgo actual, se mantiene el monitoreo de la zona lagunar y el nivel del Pánuco.

"No hay riesgo, pero de todas maneras es importante el monitoreo de la zona lagunar y de nivel del Pánuco aquí cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días. Si es que pudiera haber un aumento en el nivel", dijo Sheinbaum.



Crecida del Río Pánuco y medidas preventivas del Gobierno de México

Sobre la crecida del Río Pánuco, se detalló que alcanzó su pico máximo en Tamuín, el tercero más alto en 70 años, y está en descenso, según explicó Villarreal.

Se recalcó que las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales coordinan albergues y suministros.

"Ya llegó a su máximo y todavía no se refleja en el ámbito lagunario que se tenemos aquí aledaño a la área conurbada y que pues las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales, trabajando en forma coordinada y teniendo los. Albergues y los suministros suficientes por si hay necesidad de hacer alguna desplazamiento de la población con los sobrevuelos que hemos hecho, vemos que ha habido mucha afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas inundación, que seguramente van a poder atenuar este pico y que la afectación es la población de Tampico", señaló Américo Villareal.

Además, se están preparando vías de evacuación y albergues en caso de ser necesario, con la colaboración de Protección Civil y las fuerzas armadas.

