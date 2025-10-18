Inicio Nacional Clima Suman Hoy 76 Personas Fallecidas por Lluvias en México

Suman Hoy 76 Personas Fallecidas por Lluvias en México

Además, permanecen desaparecidas 39 personas tras las intensas lluvias que han azotado México en los últimos días.

Aumenta a 76 Muertos por Lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí

Daños en Poza Rica. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México informó que hasta el momento suman 76 personas fallecidas por las lluvias que azotaron Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

Detalló que otras 39 personas permanecen como no localizadas tras afectaciones por lluvias e inundaciones derivadas de la perturbación tropical 90-E, según el micrositio creado para dar a conocer la información sobre el tema.

Video: "Vamos a Apoyar a Todos", Promete la Presidenta Claudia Sheinbaum a Afectados por Lluvias, en Veracruz

Afectaciones en cinco estados

De acuerdo con las autoridades, hay afectaciones en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Y estos son los detalles por estado.

 

Puebla

  • 23 municipios afectados
  • 19 personas fallecidas 
  • 5 pobladores no localizados

Veracruz 

  • 40 municipios afectados
  • 34 personas fallecidas 
  • 14 pobladores no localizados

San Luis Potosí

  • 12 municipios afectados
  • Sin personas fallecidas 
  • Sin personas no localizadas

Querétaro

  • 8 municipios afectados
  • 1 persona fallecida
  • Sin personas no localizadas

Hidalgo

  • 27 municipios afectados
  • 22 personas fallecidas
  • 20 personas no localizadas

