Suman Hoy 76 Personas Fallecidas por Lluvias en México

El Gobierno de México informó que hasta el momento suman 76 personas fallecidas por las lluvias que azotaron Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

Detalló que otras 39 personas permanecen como no localizadas tras afectaciones por lluvias e inundaciones derivadas de la perturbación tropical 90-E, según el micrositio creado para dar a conocer la información sobre el tema.

Video: "Vamos a Apoyar a Todos", Promete la Presidenta Claudia Sheinbaum a Afectados por Lluvias, en Veracruz

Afectaciones en cinco estados

De acuerdo con las autoridades, hay afectaciones en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Y estos son los detalles por estado.

Puebla

23 municipios afectados

19 personas fallecidas

5 pobladores no localizados

Veracruz

40 municipios afectados

34 personas fallecidas

14 pobladores no localizados

San Luis Potosí

12 municipios afectados

Sin personas fallecidas

Sin personas no localizadas

Querétaro

8 municipios afectados

1 persona fallecida

Sin personas no localizadas

Hidalgo

27 municipios afectados

22 personas fallecidas

20 personas no localizadas

