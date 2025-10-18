Suman Hoy 76 Personas Fallecidas por Lluvias en México
Además, permanecen desaparecidas 39 personas tras las intensas lluvias que han azotado México en los últimos días.
El Gobierno de México informó que hasta el momento suman 76 personas fallecidas por las lluvias que azotaron Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.
Detalló que otras 39 personas permanecen como no localizadas tras afectaciones por lluvias e inundaciones derivadas de la perturbación tropical 90-E, según el micrositio creado para dar a conocer la información sobre el tema.
Afectaciones en cinco estados
De acuerdo con las autoridades, hay afectaciones en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Y estos son los detalles por estado.
Puebla
- 23 municipios afectados
- 19 personas fallecidas
- 5 pobladores no localizados
Veracruz
- 40 municipios afectados
- 34 personas fallecidas
- 14 pobladores no localizados
San Luis Potosí
- 12 municipios afectados
- Sin personas fallecidas
- Sin personas no localizadas
Querétaro
- 8 municipios afectados
- 1 persona fallecida
- Sin personas no localizadas
Hidalgo
- 27 municipios afectados
- 22 personas fallecidas
- 20 personas no localizadas
