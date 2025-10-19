Karely Ruiz y Karina González: ¿Quién ganó la pelea más esperada de Stream Fighters 4?

El ring del Stream Fighters 4 se convirtió en el centro de todas las miradas cuando Karely Ruiz y Karina González se enfrentaron en una de las peleas más comentadas de la noche. Ambas creadoras llegaron al evento con semanas de tensión acumulada en redes sociales y una intensa expectativa por parte del público.

El combate, que formó parte del cartel principal del evento organizado por Westcol, mezcló el espectáculo digital con el boxeo amateur, sumando a miles de espectadores conectados y a una audiencia presencial que no dejó de gritar en ningún momento.

Desde que se anunció la pelea, Karely Ruiz —modelo, influencer y una de las personalidades más buscadas en redes— aprovechó cada entrevista para prometer “una victoria con estilo”. Por su parte, Karina González, conocida por su carácter competitivo y su disciplina en los entrenamientos, declaró que “no venía a generar morbo, sino a demostrar preparación”.

Durante las conferencias previas, ambas intercambiaron indirectas sobre la autenticidad, el cuerpo y la fama, lo que convirtió su enfrentamiento en uno de los puntos más mediáticos de Stream Fighters 4.

Video: Karely Ruiz salió vencedora.

¿Quién fue la ganadora de la pelea entre Karely y Karina González?

El combate se desarrolló en rounds de dos minutos, con reglas de boxeo amateur y supervisión profesional. Desde el primer asalto, Karely Ruiz mostró un estilo ofensivo y seguro, mientras que Karina González apostó por la defensa y los contragolpes.

Los comentaristas destacaron la sorpresa del público al ver a ambas con un nivel de condición física notable y estrategias bien ensayadas.

Al final, la ganadora fue Karely Ruiz por nocaut técnico en el tercer round.

El combate fue intenso: Ruiz se repuso tras caer en el primer asalto, remontó y, a menos de 20 segundos del cierre, castigó a García hasta que la réferi detuvo la pelea.

La influencer destacó su victoria con orgullo mexicano y dedicó el triunfo a su hija Madisson.

Dijo que supo recuperarse y reconoció a su rival.

"Me siento bien orgullosa, di lo mejor de mí, hasta me caí, pero me levanté jajajaja, pero la di y Karina se la rifó, pelea de mamasitas", compartió en Instagram.

Sus seguidores celebraron y dijeron que puso en alto a su país.

