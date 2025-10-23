Enfrentamiento Armado Deja un Policía Herido en la Colonia Croc, en Monterrey

Durante la madrugada de este jueves 23 de octubre se registró un enfrentamiento armado en la colonia Croc, al norte de Monterrey, que dejó como saldo a un policía estatal lesionado. Los hechos ocurrieron en las faldas del Cerro del Topo Chico, sobre la calle Derecho de Huelga, luego de que vecinos reportaran la presencia de personas armadas en la zona.

De acuerdo con los primeros informes, poco después de las tres de la mañana los elementos de la Policía Estatal de Nuevo León arribaron al lugar tras recibir las alertas de los vecinos.

Al llegar, los oficiales fueron recibidos a tiros por los hombres armados abordo de una camioneta, lo que provocó un intercambio de disparos. Tras el ataque a disparos, uno de los oficiales resultó herido, por lo que sus compañeros solicitaron el apoyo de paramédicos. El policía fue trasladado a un hospital del centro de la ciudad de Monterrey

Autoridades informaron que en el sitio se logró el aseguramiento de la camioneta involucrada, así como de cargadores y armas de fuego, entre ellas al menos un arma larga. Elementos de distintas corporaciones continuaron la búsqueda de los presuntos agresores en lo alto del cerro.

Testigos relataron que algunos vecinos se despertaron por las detonaciones y no lograron volver a dormir debido a la intensidad de la balacera. La cámara de N+ Monterrey captó el momento en que los oficiales descendían del cerro con una persona detenida, aparentemente vestida con una camiseta verde, quien habría sido asegurada durante el operativo.

Aseguran vehículo, armas y detienen a un sospechoso tras balacera en Monterrey

Además del vehículo asegurado, se reportó que dos automóviles ajenos a los hechos resultaron dañados por los disparos. Al lugar acudieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes realizaron el levantamiento de evidencias para continuar con las investigaciones.

Las autoridades mantienen presencia en la zona y no se descarta que en las próximas horas se emita un comunicado oficial con más detalles sobre los agresores detenidos y el estado de salud del policía lesionado.

