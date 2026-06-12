Viviendas se Inundan por Desbordamiento de Río en Coatepec, Veracruz

Derivado de las fuertes lluvias registradas en la zona centro de Veracruz, habitantes de Coatepec se han visto afectados debido al desborde de un río cercano al fraccionamiento Hacienda Los Cafetales.

Desborde de Río en Coatepec, Veracruz, Provoca Afectaciones a las Viviendas de los HabitantesFoto: N+

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Fuertes lluvias desbordan río en Coatepec, Veracruz, dañando hogares en Hacienda Los Cafetales. Habitantes se unen en labores de limpieza. Conoce más sobre la situación.

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