Viviendas se Inundan por Desbordamiento de Río en Coatepec, Veracruz

Durante el transcurso de este jueves 11 de junio se presentaron precipitaciones en distintas regiones de la entidad veracruzana. Derivado de estas lluvias, se han reportado afectaciones en la zona centro del estado, ya que se dio a conocer sobre el desbordamiento de un río.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Desborda Río en Coatepec, Veracruz; Habitantes Reportan Afectaciones

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un río localizado en el municipio de Coatepec, el cual, derivado de las fuertes lluvias registradas este jueves, se desbordó, provocando múltiples afectaciones a los habitantes del lugar.

Según lo narrado por los afectados, el desborde del río ocasionó que el agua entrara a sus domicilios localizados en el fraccionamiento Hacienda Los Cafetales. Hasta el momento, son dos las familias que resultaron afectadas por estos hechos.

Habitantes realizan labores de limpieza tras desborde de río en Coatepec, Veracruz

Los afectados mencionan que son múltiples pérdidas materiales las que se registraron en sus domicilios tras el desborde de dicho río, el cual pasa muy cerca de las viviendas que se encuentran en dicho fraccionamiento.

Según los testimonios de los habitantes, el agua subió con demasiada fuerza y velocidad; tenía un taponamiento a unos cuantos metros de donde se registraron las afectaciones; sin embargo, el río se desbordó tras las fuertes lluvias.

Vecinos del fraccionamiento se han apoyado realizando labores de limpieza con palos, escobas, jaladores y otros artículos para poder librar el paso y prevenir un accidente. Actualmente no hay reporte en el que se indique si hubo o no personas lesionadas o no localizadas tras el desbordamiento de dicho río en el municipio de Coatepec, Veracruz.

Se recomienda extremar precauciones en la zona y no intentar cruzar sobre la crecida de ríos o arroyos, ya sea a pie, en vehículo o a caballo, y mantenerse atentos a los reportes e información emitida por las autoridades de la zona.