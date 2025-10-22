Trump Anuncia Ataques Militares Contra Cárteles que Ingresan por Tierra a EUA

El presidente Donald Trump anunció que su administración está completamente preparada para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles de drogas que ingresan a Estados Unidos por tierra, expandiendo así la estrategia que hasta ahora se había enfocado principalmente en operaciones en el Caribe.

Durante sus declaraciones, Trump calificó el narcotráfico como un problema de seguridad nacional, afirmando que las drogas que entran al país causaron la muerte de 300 mil estadounidenses el año pasado. Según el mandatario, esta cifra le otorga autoridad legal para actuar.

El presidente Donald Trump aseguró que está completamente preparado para llevar a cabo ataques militares contra los cárteles que ingresan a los Estados Unidos por tierra, no solo ataques en el Caribe.



Video: Reuters pic.twitter.com/hEbVhxx411 — NMás (@nmas) October 22, 2025

El presidente señaló que su gobierno conoce las operaciones de los cárteles, incluyendo a las personas involucradas, las embarcaciones utilizadas y otros elementos del tráfico de drogas. Trump indicó que tienen permiso para actuar en aguas internacionales, argumentando que de no hacerlo, se perderían cientos de miles de vidas.

En cuanto a las rutas marítimas, el mandatario afirmó que ya no hay embarcaciones transportando drogas por mar, señalando que su gobierno puede identificar casi de inmediato cualquier embarcación sospechosa. Describió como señal evidente cuando alguien tiene una caña de pescar pero cinco motores en la parte trasera de la embarcación.

Trump advirtió que los cárteles están comenzando a ingresar más por tierra debido a que las rutas marítimas están bloqueadas. Ante esto, el presidente afirmó que actuarán con contundencia contra quienes intenten entrar por tierra, una experiencia que, según él, los cárteles todavía no han vivido, pero para la cual su administración ahora está totalmente preparada.

CT