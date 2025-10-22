EUA Sanciona a las Principales Petroleras Rusas y Llama a Moscú a Negociar Alto al Fuego

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que sancionará a dos de las principales compañías petroleras de Rusia. El gobierno de Donald Trump ha pedido a Putin que se negocie un cese al fuego en Ucrania.

Gobierno de Trump anuncia sanciones contra petroleras rusas

A través de X, antes Twitter, Scott Bessent, secretario del Tesoro, dijo que espera que estas sanciones sirvan para disuadir al gobierno de Vladimir Putin. Además, señaló que el gobierno estadounidense está dispuesto a tomar medidas más enérgicas contra el gobierno ruso.

Ha llegado el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato. Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin.

Las empresas sancionadas son Lukoil y Rosneft. Al respecto, Scott Bessent invitó a sus aliados y socios comerciales a que respeten y continúen con estas sanciones.

Es la primera vez que el gobierno de Donald Trump ejerce sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. El anuncio ocurre en medio de una creciente frustración por el estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para alcanzar un alto al fuego.

