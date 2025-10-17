Este viernes 17 de octubre de 2025, Rusia dijo que hay "muchas" cuestiones por resolver antes del encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Donald Trump, previsto en Budapest.

El ministro de Exteriores (Serguéi) Lavrov y el secretario de Estado (Marco) Rubio empezarán a trabajar en ello. Hay muchas cuestiones; hay que definir los equipos negociadores y otros puntos.

Así lo dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien añadió que el encuentro podría darse en aproximadamente dos semanas.

"Podría efectivamente tener lugar dentro de dos semanas, o un poco más tarde", expuso.

Noticia relacionada: Trump Sostiene Llamada "Muy Productiva" con Putin; Acuerdan Reunión de Alto Nivel.

Video: "Muy Productiva": Trump Califica Llamada Telefónica con Putin

Reunión Trump-Putin en Budapest

Ayer jueves, Donald Trump anunció que se reuniría próximamente con Putin en Budapest, luego de una conversación telefónica en la que según afirmó se hicieron "grandes progresos".

El republicano hizo el anuncio la víspera de recibir en Washington a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quien llegará con la esperanza de EUA le proporcione misiles Tomahawk.

Esos proyectiles de largo alcance permitirían a sus tropas atacar objetivos en Rusia muy alejados de la línea de frente.

Noticia relacionada: Asamblea General ONU: Ucrania Pide Frenar Guerra de Rusia e Irán Fija Postura por Bomba Nuclear

Comisión Europea ve con buenos ojos la cumbre

Este mismo viernes, la Comisión Europea dijo que ve con buenos ojos dicha cumbre, si sirve para "hacer avanzar el proceso de paz".

El último encuentro entre Putin y Trump ocurrió el 15 de agosto en Alaska, pero esa reunión no permitió ningún avance concreto de cara a la resolución del conflicto iniciado con la ofensiva rusa desatada en febrero de 2022 en Ucrania.

Si la nueva cumbre se concreta en Budapest, tendrá lugar en un país, Hungría, cuyo primer ministro Viktor Orban se ha destacado como uno de los mayores críticos en Europa del apoyo militar y diplomático brindado a Ucrania.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de AFP.

spb