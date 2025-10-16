Trump Sostiene Llamada "Muy Productiva" con Putin; Acuerdan Reunión de Alto Nivel

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, conversó este jueves, 16 de octubre de 2025, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, previo a una reunión con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

Mediante su cuenta de Truth Social, Trump calificó la llamada de "muy productiva" y aseguró que su homólogo ruso lo felicitó "por el gran logro de la paz en Oriente Medio".

El presidente Putin nos ha felicitado a mí y a los Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según él, se ha soñado durante siglos. De hecho, creo que el éxito en Oriente Medio nos ayudará en nuestras negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Indicó que acordaron una reunión de “nuestros asesores de alto nivel” para la próxima semana, que estarán dirigidas por el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, y que el lugar de la reunión está por definirse.

Al final de la llamada, acordamos que la semana que viene se celebrará una reunión de nuestros asesores de alto nivel. Las reuniones iniciales de Estados Unidos estarán dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio, junto con otras personas que se designarán.

También adelantó que se reunirá con Putin en Budapest, Hungría, para ver si "podemos poner fin a esta infame guerra entre Rusia y Ucrania", pero no dio más detalles al respecto.

Cabe recordar que Trump se reunió el pasado 15 de agosto con Putin en Alaska, pero no logró compromisos concretos para un alto el fuego en Ucrania y en las últimas semanas ha vuelto a expresar su frustración con la negativa del líder ruso a detener los combates.

Noticia relacionada: Donald Trump Explica por qué lo Ha Decepcionado el Presidente de Rusia, Vladimir Putin

Zelenski presentará nueva estrategia para presionar a Rusia

Está previsto que Zelenski presente el viernes a Trump una nueva estrategia para presionar a Rusia, que se basará principalmente en reforzar el potencial armamentístico de largo alcance de Kiev.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca.

Previo a la llamada, el Kremlin advirtió que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

Rar