Donald Trump Explica por qué lo Ha Decepcionado el Presidente de Rusia, Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, aseguró este jueves, 18 de septiembre de 2025, que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "le ha decepcionado".

En conferencia de prensa luego de la reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, Trump dijo que pensó que negociar con Putin el fin de la guerra de Ucrania sería más sencillo.

Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (...) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado",

El presidente estadounidense pensó que la guerra en Ucrania "sería uno de los conflictos más fáciles" de resolver, pero -apuntó- "nunca se sabe en la guerra" y "suceden cosas muy opuestas a las que uno pensaba".

Trump explica por qué Putin lo decepcionó

Al ser cuestionado por los periodistas por qué le ha decepcionado, el republicano aseguró que Putin "está matando a mucha gente" y dejando morir a mucha otra

Francamente, los soldados rusos están siendo asesinados en mayor medida que los ucranianos.

Por su parte, Starmer aseguró que Reino Unido está trabajando junto a Estados Unidos para "poner fin a la matanza en Ucrania" y recordó que "en los últimos días, Putin ha mostrado su verdadera cara al organizar el mayor ataque desde el inicio de la invasión, con aún más derramamiento de sangre, más inocentes muertos y violaciones sin precedentes del espacio aéreo de la OTAN".

Por eso, hoy hemos debatido cómo podemos fortalecer nuestras defensas, seguir apoyando a Ucrania y aumentar decisivamente la presión sobre Putin para que acepte un acuerdo de paz duradero.

Por su parta, el presidente Vladimir Putin afirmó este jueves, en una reunión televisada, que más de 700,000 soldados rusos luchan en el frente en Ucrania.

Con información de N+, EFE y AP

