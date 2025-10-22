García Harfuch Anuncia Detención de Otra Persona, Vinculada con Asesinato de Bernardo Bravo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció hoy, 22 de octubre de 2025, que ya van dos personas detenidas, vinculadas con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los limoneros en Apatzingán, Michoacán.

García Harfuch compareció este miércoles ante la Cámara de Senadores, donde informó que un segundo implicado en el homicidio de Bernardo Bravo fue detenido por autoridades de Michoacán,

Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio.

El secretario García Harfuch afirmó que “las operaciones van a continuar”, por el homicidio del líder de los limoneros de Apatzingán, “ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región”.



