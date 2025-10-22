"Hay 27 Homicidios Menos Diarios”: García Harfuch Destaca Resultados de Estrategia de Seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, comparecerá hoy, 22 de octubre de 2025, ante el Senado de la República, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A las 10:48 horas, el secretario García Harfuch llegó al Senado, donde fue recibido por varios legisladores, entre ellos Adán Augusto López.

Foto: N+

Noticia relacionada: Golpe a ‘Los Chapitos’: Recapturan a ‘Mono Canelo’ y ‘Chango’, Liberados por un Juez: Harfuch

Disminuyen homicidios en el país, destaca García Harfuch

A su llegada al recinto legislativo, previo a la comparecencia programada a las 11:00 horas, el secretario Omar García Harfuch destacó los resultados de la Estrategia de Seguridad, ya que hay 27 homicidios menos diarios, es decir, 32% menos de homicidios en el país.

Lo que la ciudadanía tiene que saber es que hay 27 homicidios menos diarios, hay un 32% menos de homicidios, una cantidad sin precedentes asegurada de droga, de armas de fuego, de más de 1,500 laboratorios destruidos por el Ejército, por la Marina.

Aseguró que el Gabinete de Seguridad trabaja todos los días en coordinación con los estados.

Está funcionando (la Estrategia de Seguridad) los resultados son muy medibles.

El titular de la SSPC indicó que solo uno de los 14 penales federales tiene sobrepoblación, sin embargo, no es una sobrepoblacion "que nos preocupe".

Dijo que cada año "vamos a avanzar en la pacificación del país" y este año, que es el primero de la administración actual, "estamos con saldo mucho a favor de cómo empezamos".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar