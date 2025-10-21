Caso Bernardo Bravo Manríquez: 5 Puntos sobre el Homicidio del Líder Limonero en Michoacán

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores Del Valle de Apatzingán, fue encontrado sin vida la mañana del lunes 20 de octubre a bordo de su camioneta sobre el camino Apatzingán–Tepetates, región de Tierra Caliente en Michoacán. Por esto, una persona ya fue detenida se trata de Rigoberto "N", "El Plátano".

1.- Bernardo Bravo Bravo salió de su casa el domingo

El líder limonero salió de su casa en Morelia la mañana del domingo 19 de octubre 2025, dijo a su familia que iría por sus escoltas. Tras el cruce de cámaras de videovigilancia y arcos carreteros apuntan que la víctima salió a bordo de una camioneta blanca con dirección a Apatzingán.

2.- Tenía escolta y auto blindado

El líder limonero contaba con escolta y auto blindado, confirmó la SSPC.

Bernardo Bravo estuvo acompañado de un escolta durante el trayecto entre Morelia y Apatzingán, quien lo resguardó hasta su ingreso al interior del Tianguis Limonero, lugar donde dejó de contar con personal para su protección

Esto después de que se cuestionara porque el líder limonero no tenía seguridad al momento de su privación de la libertad. Que de acuerdo con la fiscalía de Michoacán habría ocurrido el domingo, un día antes de haber sido encontrado sin vida.

3.- Pudo reunirse con alguien

Según el fiscal del estado, Carlos Torres, la víctima pudo haberse reunido con una persona antes del crimen, lo cual se está investigando, así como las llamadas que se registraron en su celular. En entrevista, el fiscal indicó que Bernardo Bravo estuvo en Cenobio Moreno durante la tarde del domingo y que regresó a Apatzingán por la noche.

Quien lo cita pudo haber sido algún líder criminal en la zona de Cenobio

Incluso indicó que pudo ser asesinado en Cenobio Moreno y después su cuerpo habría sido abandonado a bordo de la camioneta en el camino Apatzingán–Tepetates, donde fue localizado el lunes por la mañana.

4.- Los grupos criminales que controlan la región

En la región operan Los Blancos de Troya, otro de los grupos al servicio de Los Viagras y el Cártel Jalisco, grupos criminales que también controlan en la zona.

Bernardo Bravo había denunciado que César Arellano Sepúlveda, “El Botox”, principal operador de Los Viagras, lo había amenazado. "El Botox", es señalado como uno de los principales extorsionadores de los limoneros de Apatzingán.

“El Botox” ya había sido detenido en 2018 en el estado de Morelos, sin embargo, fue puesto en libertad 20 meses después.

También opera en la región Alberto García Flores, “La Peggy”.

5.- Su papá también fue asesinado por el crimen organizado

Bernardo Bravo Valencia, "Don Berna", papá de Bernardo Bravo, y quien fue unos de los primeros productores de limón en la región, también fue asesinado hace 10 años por el crimen organizado. Fue secuestrado y después asesinado. En ese momento el control del limón y las extorsiones contra los productores eran por parte de la Familia Michoacana.

Historias recomendadas:



