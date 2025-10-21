Caso Bernardo Bravo: SSPC Confirma que Líder Limonero Contaba con Escolta y Vehículo Blindado

Bernardo Bravo Manríquez fue encontrado sin vida la mañana del lunes 20 de octubre 2025, a bordo de su camioneta sobre el camino Apatzingán–Tepetates, región de Tierra Caliente en Michoacán. Sobre el caso, esta tarde, la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el líder limonero contaba con escoltas, esto después de que se cuestionara porque la víctima no tenía protección pese a haber denunciado amenazas.

La SSPC, indicó que en relación con el lamentable homicidio de Bernardo Bravo en Michoacán, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa:

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el día de los hechos Bernardo Bravo estuvo acompañado de un escolta durante el trayecto entre Morelia y Apatzingán, quien lo resguardó hasta su ingreso al interior del Tianguis Limonero, lugar donde dejó de contar con personal para su protección.

Además señaló que la Secretaría de Seguridad de Michoacán informó que Bernardo Bravo tenía a su disposición tres elementos de seguridad para resguardarlo, y se le había asignado un vehículo blindado.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se comprometen a esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Fiscalía reveló causa de muerte de líder limonero

La noche del lunes, la Fiscalía de Michoacán reveló la causa de muerte del líder limonero en Apatzingán, indicó que tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia de ley.

Se determinó su muerte por herida en la cabeza, ocasionada por disparo de arma de fuego

Despiden a líder limonero

Este martes fue sepultado Bernardo Bravo, después de haber recibido una misa de cuerpo presente ayer mismo en la Catedral de Apatzingán y trasladarlo a Morelia.

Organizaciones y sectores agrícolas exigen justicia y condenan el crimen

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) condenó el asesinato de Bernardo Bravo, a quien calificaron como "defensor inalcanzable de los derechos de los agricultores en México".

La violencia e inseguridad que aquejan al campo mexicano no sólo representan una amenaza directa para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país

Los altos niveles de extorsión y amenazas que enfrentan los agricultores ya tienen un impacto directo en el precio de los alimentos, ante esta situación, el CNA pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar, con urgencia y de manera coordinada, una estrategia que permita frenar la violencia e impunidad que amenaza la estabilidad del campo mexicano.

