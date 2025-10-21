OpenAI Lanza Navegador Atlas con ChatGPT para Competir con Google Chrome; ¿Cómo Descargarlo?

OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, ha lanzado este martes Atlas, un navegador web que buscará competir contra Chrome. El navegador, que ya está disponible, incorpora la tecnología de ChatGPT.

Noticia relacionada: Exjugador del Manchester United Usa IA Para Negociar su Contrato y Mejorar Salario

OpenAI presenta navegador Atlas con ChatGPT

El navegador Atlas fue presentado durante una transmisión en vivo, donde se probaron algunas características del navegador que incorpora la inteligencia artificial en su barra de búsquedas. Al respecto, el director general de la compañía, Sam Altman, declaró:

Este es un navegador web impulsado por IA y desarrollado en torno al ChatGPT.

Atlas integra ChatGPT en una barra lateral, lo que permite a la IA generativa escanear la página web consultada y proporcionar ayuda contextual. A decir de sus creadores, esta incorporación permite navegar sin tener que copiar y pegar entre pestañas.

Video: Estudio Revela que ChatGPT Debilita la Memoria y la Autonomía Intelectual

Otra característica de Atlas es el modo “agente”, que permite que un chatbot realice búsquedas en nombre del usuario. Según declaró Sam Altman, en esa modalidad ChatGPT emplea el navegador web de forma independiente.

Tiene toda tu información y está navegando por la web. Puedes consultarlo o no, no es necesario, pero está usando internet por ti.

Con excepción del modo agente, las características presentadas por OpenAI son semejantes a aquellas presentadas en otros navegadores, como Edge, de Microsoft, o Firefox, de la Fundación Mozilla.

¿Cómo y dónde descargar el navegador Atlas de OpenAI?

Cabe señalar que, por el momento, el navegador está disponible solo para el sistema operativo macOS de Apple. Desde este martes, el navegador se puede descargar desde este enlace.

OpenAI lanza el navegador Atlas para MacOS. Foto: Reuters

El navegador Atlas se puede descargar y emplear de forma gratuita. No obstante, el modo agente solo está disponible para los usuarios de pago de ChatGPT.

La empresa señaló que espera llevar este navegador web lo antes posible al sistema operativo Windows.

Historias recomendadas: