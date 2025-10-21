Juez en EUA Reagenda para Diciembre la Primera Audiencia de Servando Gómez, "La Tuta"

La primera audiencia del narcotraficante mexicano Servando Gómez Martínez, "La Tuta", que se tenía programada para este jueves 23 de octubre 2025, fue aplazada para diciembre.

El juez federal de Manhattan en el distrito sur de Nueva York, John G. Koeltl, reagendó para el 9 de diciembre próximo la primera comparecencia de "La Tuta", exlíder y fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Noticia relacionada: ¿Quién es Servando Gómez, “La Tuta", Uno de los 26 Reos Trasladados de México a EUA?

"La Tuta" enfrenta dos cargos de conspirar para cometer narcotráfico.

Servando Gómez fue uno de los 26 reos que fueron trasladados de México a Estados Unidos el pasado 12 de agosto 2025. “La Tuta” fue líder del Cártel de La Familia Michoacana y después fue el principal operador de Los Caballeros Templarios, grupos criminales fundados en Michoacán.

VIDEO: Publican Ficha de Prisión de Servando Gómez, "La Tuta", Líder de la Familia Michoacana, en EUA

"La Tuta" se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York tras haber sido trasladado desde México. En esta prisión se encuentran los narcotraficantes Ismael "El Mayo" Zambada y Rafael "Caro" Quintero.

Servando Gómez fue enviado a Estados Unidos en agosto como parte de la segunda entrega a Estados Unidos de narcotraficantes de alto perfil; el primer traslado de narcotraficantes fue en febrero de este año, cuando en ese momento se trasladaron a 29 criminales, entre ellos, Rafael Caro Quintero.

