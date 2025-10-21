Unidad de la Línea 7 del Metrobús CDMX Choca contra Auto; Ocho Personas Resultan Lesionadas

Una unidad de la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México se estrelló la noche de este martes 21 de octubre contra un auto particular sobre Calzada de los Misterios, en la colonia Tepeyac Insurgentes, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tras el incidente, paramédicos se dieron cita en el lugar para revisar a los conductores involucrados y pasajeros del transporte público.

De acuerdo con una tarjeta informativa del Metrobús, el accidente dejó como saldo ocho personas lesionadas.

¿Qué pasó en la Línea 7 del Metrobús?

Los hechos ocurrieron sobre Calzada de los Misterios, cuando, de acuerdo con las cámaras de la unidad involucrada, el autobús circulaba sobre su carril confinado con semáforo en verde cuando presuntamente de manera súbita un vehículo particular dio una vuelta prohibida, provocando el accidente.

El auto particular que recibió el impacto terminó estrellándose contra la fachada de una vivienda particular; elementos de los servicios de emergencias.

De inmediato el operador detuvo la marcha y dio aviso al centro de control del Metrobús, desde donde se solicitaron servicios de emergencia para brindar atención a los lesionados, incluido el operador de la unidad.

La unidad fue desalojada y se mantuvo en el sitio. Por lo anterior, será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien determine la situación jurídica de los conductores.

