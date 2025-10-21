Presidente Interino de Perú, José Jerí, Declara Estado de Emergencia por Ola de Violencia

José Jerí, presidente interino de Perú, declaró estado de emergencia por la ola de violencia. La declaratoria contempla al área metropolitana de Lima, así como al vecino puerto de Callao.

Declaran 30 días de emergencia en Lima por inseguridad

La medida extraordinaria tendrá una vigencia de 30 días. Según un mensaje del gobierno de Perú publicado en X, antes Twitter, esta declaratoria permitirá “planificar, implementar y ejecutar acciones conjuntas para enfrentar con firmeza la ola de criminalidad que afecta al país”.

El presidente destacó que esta decisión implica la activación coordinada de todos los niveles del Estado, con el fin de garantizar la seguridad y restablecer el orden en beneficio de la ciudadanía.

Cabe señalar que José Jerí asumió el cargo después de que fuese destituida la anterior presidenta, Dina Boluarte. La mandataria fue señalada por “incapacidad moral permanente” para atender la actual ola de violencia que asola al país sudamericano.

José Jerí llega a la presidencia de Perú tras salida de Dina Boluarte

Dina Boluarte asumió el cargo tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, quien intentó llevar a cabo un autogolpe de estado. La primera presidenta de Perú asumió el cargo tras haber sido electa como vicepresidenta.

Sin embargo, su presidencia enfrentó graves controversias, como por ejemplo por la represión a las protestas que sucedieron al inicio de su mandato, así como por relojes de lujo que no fueron debidamente declarados y que llevaron al cateo de su hogar. José Jerí, de 38 años, asumió el cargo tras haber sido presidente del Congreso, por el partido Somos Perú.

